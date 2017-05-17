Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bu yıl da kupa yok
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bu yıl da kupa yok

Medipol Başakşehir'e sahasında penaltılarla kaybederek Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Fenerbahçe, son 2 yılda olduğu gibi bu sezonu da kupasız kapattı.

Medipol Başakşehir'e sahasında penaltılarla kaybederek Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Fenerbahçe, son 2 yılda olduğu gibi bu sezonu da kupasız kapattı.
Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde kalarak matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Medipol Başakşehir'e elenerek sezonu kupasız kapattı. 2014-2015 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde kupa kazanamayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da Pereira yönetiminde ligi 2. sırada tamamlamış, Türkiye Kupası'nda da finalde Galatasaray'a kaybetmişti. Medipol Başakşehir karşısında alınan sonuçla birlikte Fenerbahçe son 3 sezonda lig ve kupada mutlu sona ulaşamamış oldu.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Serbest kalan menajerlere davullu zurnalı karşılama
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Yunanistan karıştı: Çatışma çıktı
Medipol Başakşehir finale yükseldi
Bu yıl da kupa yok
Hastaneden silah sesleri yükseldi: 1 ölü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Meteoroloji saat verdi! Yağmur geliyor
Meteoroloji saat verdi! Yağmur geliyor
Alman bakandan Türkiye için küstah sözler
Alman bakandan Türkiye için küstah sözler
PYD/PKK yandaşlarından alçak saldırı!
PYD/PKK yandaşlarından alçak saldırı!
Rusya: Türkiye ile tüm yasaklar kalkıyor
Rusya: Türkiye ile tüm yasaklar kalkıyor
Bakanlık duyurdu bin 500 kişi alınacak işte o tarih
Bakanlık duyurdu bin 500 kişi alınacak işte o tarih
Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Serbest kalan menajerlere davullu zurnalı karşılama
Serbest kalan menajerlere davullu zurnalı karşılama
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Yunanistan karıştı: Çatışma çıktı
Yunanistan karıştı: Çatışma çıktı
Medipol Başakşehir finale yükseldi
Medipol Başakşehir finale yükseldi
Bu yıl da kupa yok
Bu yıl da kupa yok
Hastaneden silah sesleri yükseldi: 1 ölü
Hastaneden silah sesleri yükseldi: 1 ölü
Afganistan'da devlet televizyonuna saldırı: 1 ölü, 14 yaralı
Afganistan'da devlet televizyonuna saldırı: 1 ölü, 14 yaralı
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Ünlü menajerler serbest bırakıldı
Ünlü menajerler serbest bırakıldı
Yeni sağ bek Mehmet Topal
Yeni sağ bek Mehmet Topal
Topçu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahatini ilişkin açıklama
Topçu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahatini ilişkin açıklama
Yemen'de koalisyon güçleri 'yanlışlıkla' sivilleri vurdu
Yemen'de koalisyon güçleri 'yanlışlıkla' sivilleri vurdu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English