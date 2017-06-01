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'Bu yaz evlenecektik' diyerek gözyaşı döktü
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'Bu yaz evlenecektik' diyerek gözyaşı döktü

Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak'ın cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi. Kız arkadaşı, şehidin tabutuna sarılarak, 'Bu yaz evlenecektik, olmadı' diyerek gözyaşı döktü.

Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak'ın cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi. Kız arkadaşı, şehidin tabutuna sarılarak, "Bu yaz evlenecektik, olmadı" diyerek gözyaşı döktü.
Şırnak'taki törenin ardından şehit Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak'ın cenazesi uçakla Adana'ya getirildi. Adana Havalimanı'ndan askeri cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Kalabalık tarafından karşılanma sırasında gözyaşları adeta sel oldu. Şehidin baba ocağı ve çevre apartmanlar ise dev Türk bayraklarıyla donatıldı.
Burada şehidin babası Hayati Sığınak, gözyaşlarına boğuldu. Babayı Vali Mahmut Demirtaş ile komutanlar teskin etti. Daha sonra anne Sema Sığınak ve şehidin kardeşi ağabeyinin kepini giyip Türk bayrağına sarılı tabutu yanında gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre şehidin annesi ve kardeşi tabutun başından ayrılmadı.
Bir süre sonra tabutun başına gelen şehidin kız arkadaşı Banu Hoşgören, tabuta sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Askeri yetkililer teskin etmeye çalıştıkları aileyi tabutun yanından uzaklaştırdı. Şehidin kız arkadaşı ise tekrar tabutun başına gelip sarılarak, "Biz bu yaz evlenecektik, evlilik hayali kuruyordu. Ne oldu bize böyle" diyerek gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı tören için Sabancı Merkez Camii'ne götürüldü.
Gözyaşları dinmeyen şehidin kız arkadaşı, "Şehit benim erkek arkadaşımdı, birkaç ay önce söz kesip, bu yaz evlenecektik. Olmadı" dedi.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya /İHA)

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