Bu uygulamaya dikkat: Hedefi bankaların cep şubeleri

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, 48 ülkede mobil bankacılık müşterilerini hedef alan bir truva atı tespit edildiğini açıkladı.

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, 48 ülkede mobil bankacılık müşterilerini hedef alan bir truva atı tespit edildiğini açıkladı.

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, 48 ülkede mobil bankacılık müşterilerini hedef alan bir Android truva atı tespit etti. Yapılan açıklamaya göre Google Play'de 'Good Weather' adlı hava durumu tahmin uygulaması olarak kendini gösteren bu zararlı yazılım, Türkiye'den de 22 bankanın müşterilerini hedef aldı. Açıklamada ESET tarafından 'Trojan.Android/Spy.Banker.HU' adıyla etiketlenen bu truva atı, aslında iyi bilinen bir hava durumu uygulaması olan Good Weather'ın zararlı hale dönüşmüş şekli olarak öne çıktığı belirtildi. Zararlı yazılım, uygulamanın orijinal halinden edindiği hava durumu tahmini özelliklerini koruyor fakat bununla birlikte, bulaştığı cihazları uzaktan kilitleyebiliyor, SMS mesajlarına erişebiliyor ve cep telefonu üzerinden kullanılan mobil bankacılık bilgilerini çalmaya odaklanıyor.



BİNLERCE KEZ İNDİRİLMİŞ

Uygulama mağazası Google Play üzerinden indirilebilen bu uygulamanın iki sürümü tespit edildi. ESET'in uyarısı üzerine uygulamalar Google Play'den kaldırıldı. Dolayısıyla zararlı yazılım, uygulama mağazasında kısa süre yer aldı. Ancak buna rağmen binlerce indirme yapılmış görünüyor. İlk tespitlere göre 48 ülkede 5 bin kullanıcıya ulaşılmış.



EN FAZLA TÜRK KULLANICILAR HEDEF OLDU

Açıklamaya göre 48 ülkenin arasında Türkiye de görünüyor. Üstelik en çok hedef olmuş ülke olarak öne çıkıyor. Analizlere göre 22 Türk bankasının müşterileri hedef alınmış. Türkiye'den 2 bin 144 indirme tespit edilmiş. En yakın indirme 202 adetle Suriye'den yapılmış görünüyor. Suriye'yi 24 indirme ile Güney Afrika izliyor. Uygulama kullanıcı tarafından yüklendikten sonra hava durumu görünümlü ikon önce kayboluyor. Etkilenen cihazın ekranında, kullanıcıdan yönetici haklarını talep eden bir mesaj görünüyor. Kullanıcı bu mesajı onaylayarak zararlıya kilit ekranı parolasını değiştirme ve ekranı kilitleme yetkisi vermiş oluyor. Bu yetkilerle birlikte SMS mesajlarına da ulaşabilme imkanı alan zararlı uygulamanın önünde engel kalmıyor.



ARKA PLANDA ÇALIŞIYOR

Kullanıcılar ekranlarına güzel bir hava durumu uygulaması eklediklerini düşünürken arka planda çalışan zararlı uygulama, cihazdan edindiği SMS mesajları ve bankacılık bilgileri gibi cihazın sahibine ait verileri, zararlı yazılımın barındığı C&C (Komuta ve Kontrol) sunucularına, dolayısıyla da siber hırsızlara iletiyor. ESET analistleri tarafından yapılan inceleme, bu bankacılık truva atının, online sunulan bir kaynak kodunun değiştirilmiş sürümleri olduğunu ortaya koydu. Açıklamada görüşlerine yer verilen ESET Güvenlik Uzmanı Lukas Stefanko, söz konusu kaynak kodunun, online ortamda herkese açık ve ulaşılabilir halde sunulduğuna dikkat çekerek, "Android bankacılık zararlısını yaratmak için kullanılan araçların günümüzde çok kolay ve ücretsiz erişilebilir olması, kullanıcıların daha dikkatli olmaları ve önlem almaları gerektiğini ortaya koyuyor" uyarısında bulundu.

