Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay, 'Bu ülkeye ihanet edenlerin sonu her zaman hüsran olmuştur. İhanet edenler ve hainler, bunu hesabını Türk adaletinin önünde en ağır bir şekilde vereceklerdir' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay, "Bu ülkeye ihanet edenlerin sonu her zaman hüsran olmuştur. İhanet edenler ve hainler, bunu hesabını Türk adaletinin önünde en ağır bir şekilde vereceklerdir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bilecik ziyaretleri kapsamında ilk olarak Bilecik Merkez Spor Salonu ziyaret etti. Buradaki sporcuların hazırladığı gösterileri izleyen Bakan Kılıç, sporculara Dünya ve Avrupa şampiyonlukları hedeflemeleri gerektiğini söyledi. Diğer yandan Bakan Kılıç, 13 yaşındaki bir sporcuya 2024 vurgusu yaparak, "2024 yılına şimdiden hazırlanmanız gerekir" dedi. Kılıç, abisi ile birlikte tekvando yapan küçük bir çocuğu sevmek istedi. Çocuk kendisini Bakan Kılıç'a sevdirmeyerek bir süre kendisinden kaçması salonda bulunanların gülmesine neden oldu. Öte yandan gösteri yapan sporculardan biri göğsünden çıkardığı Türk Bayrağını öperek Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a verdi. Bakan da bayrağı öperek genç sporcudan teslim aldı.



ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİNİ ZİYARET

Ardından Bakan Kılıç ve beraberindekiler Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesine gitti. Osmanlı Devletinin 4'üncü padişahı I. Yıldırım Bayezid tarafından dedesi Orhan Gazi adına 1392 senesinde Şeyh Edebali Türbesi yanına yaptırdığı tarihi Orhangazi caminde ikindi namazı kıldı. Ardından Bilecik Şeyh Edebali Türbesini ziyaret eden Bakan Kılıç, bu yerleşkede bulunan çocuklarla özel ilgilenerek, hepsine satranç takımı hediye etti.



"BAKANLIK OLARAK KÜLTÜR VE TARİH GEZİLERİNE ÖNÜMÜZDEKİ YILDAN İTİBAREN SÖĞÜT VE BİLECİK'İ DAHİL EDECEĞİZ"

Türbede yoğun bir gök gürültüsü ve yağmura yakalanan Bakan Kılıç burada Bilecik Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. Bakan Kılıç'a Vali Elban çeşitli hediyeler taktim etmesinin ardından Vali Elban Bakan Kılıç'a Bilecik hakkında bilgi verdi. Burada basın mensuplarına açıklama bulunan Bakan Kılıç, "Söğütte başladığımız program, şuna Bilecik'te devam ediyor. Akşamda iftar programımızla son bulacak. Kısa bir Bilecik ziyaret gerçekleştirdik. Bilecik'in Söğüttün bizim tarihimizde, ülkemizin tarihinde, medeniyetimizin tarihinde çok farklı bir yeri var. Osmanlı Devletinin kurtuluşuna giden bir yol. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşuna giden yolda önem bir dönüm noktasının yaşandığı topraklar. Coğrafi anlamda farklı bir özelliği var. Aynı zamanda medeniyet ve inanç anlamında önemli bir şehrimiz. Burada Ertuğrul Gazi'nin, Şeyh Edebali'nin daha sonra Osmanlı Devletinin kuruluşuna katkı sağlamış kişinin feyz aldığı, yetiştiği bir şehrimiz. Tabi kıymetinin iyi bilmek lazım. Bizler bakanlığımız çerçevesinde bugüne kadar organize ettiğimiz Sarıkamış, Çanakkale, Dumlupınar'a geziler düzenlenip, buraya genç kardeşlerimize tarih bilincinin oluşturulmasını amaçladık. Bu sene aldığımız bir kararla inşallah önümüzdeki yıldan itibaren Söğüt'ü bu program içine dahil edeceğiz. Bizim nasıl ki Çanakkale, Dumlupınar, Sarıkamış ve Afyon'a yaptığımız gezilere şimdi Söğüt ile Bilecik'i buna dahil ediyoruz. İnşallah bu gezi ve kültür programlarıyla tarihi yerlerin dokusunu çok daha iyi bilinmesi, anlaşılması, paylaşılabilmesi konusunda bizde katkı vereceğiz" dedi.



"BİLECİK'E YAPTIĞIMIZ YATIRIM SON DÖNEM İÇERİSİNDE 27 MİLYON TÜRK LİRASI"

Bakan Kılıç Bilecik'e bakanlıkları tarafından yapılan yatırımlarına değinerek, "Bakanlığımız olarak KYK'yı hariç tuttuğumuzda Bilecik'e yaptığımız yatırım son dönem içerisinde 27 milyon Türk lirası. Bu ciddi bir rakam. Bugünde Söğütte Söğüt Şenliklerinin yapıldığı stat alanını gezdik. Burayı da Sayın Valimizin hızlı müdahalesiyle, bizimde katkımızla bu seneki şenliklere yetiştirerek üstünün kapanmasıyla ilgili çalışmayı güzel bir şekilde hayata geçireceğiz. Aynı zamanda bu tesissin kazandırılmasıyla beraber kutlamalar çok daha bir noktaya gelebilecek. Onla beraber Bilecik'teki yeni yapılan spor salonu gezdik. Orda yeni yapılacak olan sahalarla alakalı bilgi aldık. Buradan Gençlik Merkezi ve KYK'ya gideceğiz. Şunu söyleyebilirim Bilecik'in önemli bir yeri var. Türkiye'nin medeniyet tarihinde ve tarihinde. Dolayısıyla ilimize değeriyle beraber bu çalışmaları harekete geçireceğiz" dedi.



"İHANET EDENLER VE HAİNLER, TÜRK ADALETİNİN ÖNÜNDE EN AĞIR BİR ŞEKİLDE HESAP VERECEKLERDİR"

Bakan Kılıç, Söğütte Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lılarca şehit edilen Şehit Özel Harekat Polisi Kazım Esmer'in babasını ziyaret etiğini söyledi. Şehit babasıyla biraz sohbet etme imkanı olduğunu söyleyen Bakan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi ülkemizi karanlığa gömmeye çalışan hain FETÖ terör örgütünün başını çektiği darbecilerin ortaya koydukları o ihanetin bertaraf edilmesinin milletin Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın çağrısına cevap vererek meydanlara inmesi ardından şehit olan emniyet personelimiz ve vatandaşlarımız en büyük fedakârlığı göstermesi ile bu noktaya gelindi. Şimdi de devam eden 15 Temmuz ilgili bir dava süreci başladı ve devam ediyor. Tabi ki zaman zaman sabır denemesine tabi tutulan bir süreçten geçiliyor. Orada gerçekten şehit yakınları ve gazilerimiz ciddi anlamda geren ve sinir harbinin yaşandığı sözler açıklamalar ile davranışlar oluyor. Ama sabırlı olacağız, adil olacağız ve acımayacağız. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın bu davalar konusunda çok yakın takipte. Bizler yakın takipteyiz, parti teşkilatlarımız ve milletvekillerimiz yoğun bir şekilde o davalara katılıyorlar. İnşallah en kısa süre içerisinde hak ve adalet yerini bulacaktır. Zaten bu ülkeye ihanet edenlerin sonu her zaman hüsran olmuştur. İhanet edenler ve hainler bunu hesabını Türk adaletinin önünde en ağır bir şekilde vereceklerdir. Bu konuda herkesin müsterih olmasını diliyorum. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Bakan Kılıç valilik ziyareti ardından sırasıyla, Hürriyet Mahallesindeki Gençlik Merkezi ve KYK Ertuğrul Gazi erkek öğrenci yurdu ziyaret etti. Bakan Kılıç son olarak Kapalı Pazar yerinde Bilecik Belediyesi tarafından tertip edilen Mahalle İftar programına katılarak Bilecik'ten ayrılacak.

(Cem Kaan Toka / İHA)