Bu ülkede olağanüstü hal uzatıldı

Tunus'ta olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı.

Tunus'ta olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Béji Kayed Sibsi, Başbakan ve Meclis Başkanı ile yaptığı görüşmelerden sonra 16 Mayıs tarihinden itibaren ülke genelinde olağanüstü hal uygulamasının 1 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Reda Boukzi yaptığı açıklamada, güvenlik durumunun istikrarlı bir şekilde iyileştiğini ancak terörün direniş gösterdiği bölgelerde askeri operasyonların yapılması için olağanüstü halin uzatılmasının gerekli olduğunu söyledi.

(Najeh Krimi /İHA)