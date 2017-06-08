Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 16 Nisan halkoylaması ile yeni bir dönemece girildiğine dikkat çekerek, 'Allah'ın izni ile bundan sonra bu ülkede darbelere izin vermeyecek bir sistem inşa edeceğiz. Teröre karşı her yönü ile güçlü bir yapı kuracağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 16 Nisan halkoylaması ile yeni bir dönemece girildiğine dikkat çekerek, "Allah'ın izni ile bundan sonra bu ülkede darbelere izin vermeyecek bir sistem inşa edeceğiz. Teröre karşı her yönü ile güçlü bir yapı kuracağız" dedi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımı ile 15 Temmuz ve terörle mücadele gazilerinin onuruna iftar programı düzenledi. Programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'da katıldı. Konuşması sırasında gazilere seslenen Emine Erdoğan, "Millet olarak onlara minnettarız. Aynı şekilde 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile tereddüt etmeden cepheye koşan ve bu vatan için çarpışan bütün gazilerimizi büyük bir minnet borçluyuz" şeklinde konuştu.

Şehitliğin ve gaziliğin üzerinde daha üstün bir makam olmadığına dikkat çeken Erdoğan, birçok makamın çalışılarak elde edilebileceğini fakat şehitlik ve gazilik makamının çok güçlü bir inanç gerektirdiğini söyledi. "15 Temmuzda vatan kelimesi ruhlarımızı kanatarak yeniden hayatımızın merkezine yerleşti" diyen Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Yeni nesil artık vatan için candan geçmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Milletimiz hainlerin emellerini tek yürek olarak engelledi. Ülkemizi esarete teslim etmedi. Gördük ki bu topraklarda ne yiğit biter ne şahadeti göze alan kahramanlar. Allah o gecesi bir daha yaşatmasın bu millete."

Erdoğan, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu yana şehit ve gazi yakınları ile sık sık görüştüklerini sözlerine ekleyerek, hepsi ile birer aile olduklarını kaydetti. 16 Nisan halkoylaması ile yeni bir dönemece girildiğine dikkat çeken Erdoğan, "Allah'ın izni ile bundan sonra bu ülkede darbelere izin vermeyecek bir sistem inşa edeceğiz. Teröre karşı her yönü ile güçlü bir yapı kuracağız" dedi.



"VATAN SİZE MİNNETTAR"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise konuşması sırasında gazilere ve şehit yakınlarına seslenerek, "15 Temmuz'da terörle mücadelede canı pahasına vatanını savunan siz kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatan size minnettar" diye konuştu.

Şehit yakınları ve gaziler için yapılması gerekenlerin hükümet olarak tereddüt edilmeden yerine getirildiğini anlatan Kaya, "Şehit yakını ve gazilerimize ekonomik ve sosyal desteklerimizi hiçbir maliyet hesabı yapmaksızın, sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



"15 TEMMUZ'DA İHANET ÇETESİNİN HAİN PLANLARI, ŞEHİT VE GAZİLERİMİZLE PÜSKÜRTÜLDÜ"

ATO Başkanı Gürsel Baran, şehit ve gazilerin bu topraklarda terör örgütlerine geçit vermemek için canlarını hiçe saydıklarına dikkat çekerek, Çanakkale'yi geçilmez yapan ruhun, 15 Temmuz ruhuyla aynı olduğunu vurguladı.

Baran, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti demokrasiye sahip çıkması için meydanlara davet ettiğini anımsatarak, "O gece, Cumhurbaşkanımızın basiretli liderliği ve milletimizin de cesaret ve ferasetiyle ülkemiz uçurumun eğişinden döndü. Bir milletin lideriyle yekvücut olmasının önemini biz o gece daha iyi anladık. 15 Temmuz'da ihanet çetesinin hain planları, şehit ve gazilerimizle püskürtüldü. Vatan size minnettardır" değerlendirmesinde bulundu.



"GÜÇLÜ HÜKÜMET İRADESİYLE GÜVEN VE İSTİKRAR ORTAMI DEVAM EDİYOR"

Türkiye'ye yönelik terörist saldırıların yanında, "ekonomik terör"le de karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Baran, "Birliğimizi hedef alanlar, ekonomiyi de zayıflatıp çökerterek, bize diz çöktürmeye çalıştılar. Yüksek faiz ve döviz spekülasyonu ile Türkiye'nin ekonomik istikrarına darbe vurulması, çarkların durdurulması amaçlandı. Allah'a şükür, terörün iki türlüsü de amacına ulaşamadı. Güçlü hükümet iradesiyle güven ve istikrar ortamı devam ediyor. Ekonomik terörün gazilerine destek olmak için biz de Odalar Birliğimizle birlikte, kaynaklarımızı seferber ettik. Düşük faizle sağladığımız krediler esnafımıza, tüccarımıza nefes aldırdı" dedi.

Baran, İstihdam Seferberliği kapsamında devletin sağladığı desteklerden yararlanan özel sektörün, yaklaşık 1.5 milyon artı istihdam hedefini yakaladığına dikkat çekerek, Türkiye'de savunma sanayisinin geliştiğini savunma sanayisinde millilik oranının yüzde 24'lerden yüzde 60'lara geldiğini anlattı.

(Benan Özben /İHA)