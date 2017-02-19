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'Bu ülke koalisyon tartışmaları istemiyor'
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'Bu ülke koalisyon tartışmaları istemiyor'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, milli iradenin tam tecelli etmesi için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Artık bu ülke koalisyon tartışmaları istemiyor, huzursuzluk istemiyor, artık muktedir olmayan hükümetler istemiyor' dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, milli iradenin tam tecelli etmesi için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Artık bu ülke koalisyon tartışmaları istemiyor, huzursuzluk istemiyor, artık muktedir olmayan hükümetler istemiyor" dedi.
Elvan, Mersin programı kapsamında merkez Akdeniz ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Buradaki konuşmasında, demokrasinin, milli iradenin en temel taşını muhtarların temsil ettiğini vurgulayan Elvan, muhtarlık müessesesinin 188 yıllık bir tarihi olduğunu söyledi. 1829 yılından bu yana ülkemizde muhtarların hizmet verdiğini dile getiren Elvan, "Seçilerek iş başına geliyorsunuz, seçilerek görevi devrediyorsunuz. 188 yıllık bu süreçte sözünüzün en fazla dinlendiği, talebinizin en fazla gerçekleştiği, sesinizin muhatabına en fazla ulaştığı dönem, bizim hükümetlerimiz dönemi olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve devam eden muhtarlarla buluşma toplantıları, sadece Türkiye için değil, sadece iki asra yaklaşan tarihimiz değil, dünya demokrasisi için örnek olaylardan biridir. Halkın içinden, halkın seçtiği, demokrasisini adeta çekirdek yöneticileri olan muhtarlarımızın yönetime daha fazla katılmaları, halkımızın talep ve isteklerinin gerçekleşmesine sundukları önemli katkılar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE İHTİYACI VAR"
Milli iradenin tam tecelli etmesi için yeni bir sisteme, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Elvan, şöyle devam etti:
"Bu ülke artık istikrarsızlık istemiyor. Bu ülke kalıcı bir istikrar istiyor. Artık bu ülke koalisyon tartışmaları istemiyor, huzursuzluk istemiyor. Bu ülke uzlaşı istiyor. Artık muktedir olmayan hükümetler istemiyor. Ekonomi gelişirken, Türkiye büyürken, 2023 hedeflerimizin, 2035 hedeflerimizin gerçekleşmesi için, yerinde ve zamanında karar verip uygulamak için, halkın yöneticilere verdiği yürütme yetkisinin önündeki engellerin kaldırılması için bu sistem elzem hale gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Şimdi söz milletimizin. Milletimiz ne derse o olacak. Demokrasinin tam anlamıyla, bütün kurumlarıyla işlemesi, işte bu sayede mümkün olacak. Hepimiz yakın dönem tarihimizi biliyoruz. Yönetim zaafı, bütün zaafların başıdır. Türkiye bu zaaflardan çok çekti. İnşallah bir daha olmayacak şekilde bu ihtimal tarihe gömülecek."

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