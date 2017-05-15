Bu ülke 20 yıl sonra sandık başına gitti

Nepal'de, seçmenlerin yüzde 73'ü yerel seçimler için oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Seçim komisyonu, oyların açıklanmasının 3-4 gün süreceğini bildirdi.
Nepal'de, seçmenlerin yüzde 73'ü yerel seçimler için oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Seçim komisyonu, oyların açıklanmasının 3-4 gün süreceğini bildirdi. Nepal'de yaklaşık 5 milyon seçmenin yüzde 73'ü dün yerel seçimler için oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Nepalli seçmenler, 20 senenin ardından ilk kez sandık başına gitti. Başbakan Prachanda'nın yardımcısı Govinda Acharya seçimlere ilişkin, "Yıllar sonra gerçekleşen yerel seçimlerin ilk aşaması tarihi bir olay niteliğinde. Seçmenler coşku ile katılıyorlar" dedi. Seçim Komisyonu Sözcüsü Surya Prasad Sharma ise uzakta olan sandıkların helikopterle merkeze getirildiklerini ve seçim sonuçlarının açıklanmasının 3-4 gün sürebileceğini belirtti. Nepal'de 1996-2006 yılları arasında Maocu gerillalarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar yaşanmıştı. Savaş sonucu, 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık bin 300 kişi de kayboldu.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.