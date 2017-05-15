Bu ülke 20 yıl sonra sandık başına gitti

Nepal'de, seçmenlerin yüzde 73'ü yerel seçimler için oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Seçim komisyonu, oyların açıklanmasının 3-4 gün süreceğini bildirdi.

Nepal'de, seçmenlerin yüzde 73'ü yerel seçimler için oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Seçim komisyonu, oyların açıklanmasının 3-4 gün süreceğini bildirdi.

Nepal'de yaklaşık 5 milyon seçmenin yüzde 73'ü dün yerel seçimler için oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Nepalli seçmenler, 20 senenin ardından ilk kez sandık başına gitti. Başbakan Prachanda'nın yardımcısı Govinda Acharya seçimlere ilişkin, "Yıllar sonra gerçekleşen yerel seçimlerin ilk aşaması tarihi bir olay niteliğinde. Seçmenler coşku ile katılıyorlar" dedi.

Seçim Komisyonu Sözcüsü Surya Prasad Sharma ise uzakta olan sandıkların helikopterle merkeze getirildiklerini ve seçim sonuçlarının açıklanmasının 3-4 gün sürebileceğini belirtti.

Nepal'de 1996-2006 yılları arasında Maocu gerillalarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar yaşanmıştı. Savaş sonucu, 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık bin 300 kişi de kayboldu.

