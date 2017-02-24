Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Bu takım küme düşmeyecek'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Bu takım küme düşmeyecek'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 'Lig sonunda bu takım küme düşmeyecek hepiniz göreceksiniz. Sezon sonuna kadar benim istediğim 'Takımına sahip çık'. Küme düşmeyeceğiz göreceksiniz' dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Lig sonunda bu takım küme düşmeyecek hepiniz göreceksiniz. Sezon sonuna kadar benim istediğim 'Takımına sahip çık'. Küme düşmeyeceğiz göreceksiniz" dedi.
Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftasında Kayserispor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman takımın küme düşmeyeceğini ifade ederek, "Maçın farklı noktaları var. Mükemmel bir başlangıç. Organize bir gol attık. İyi de başladık hırslı, istekli ve rakibimiz karşılık vererek devam etti. Daha önceki maçlarda da bunu yaşadık. İlk kornerde takımın duruşu güzeldi. İkinci kornerde 2'ye 2'yi biraz geciktik. Biraz daha erken çıksak orta gelmeyecek, nihayetinde golü yedik. 1-1'den sonra toparlayamadık. 423'de 2-1 içeriye girmememiz gerekir. Yediğimiz iki golde de oyun içerisinde o kadar küçük hata yapıyoruz ki ve bu bize pahalıya patlıyor. 2-1'den geriye gelmek kolay değil. Ahmet'in kırmızı görmesi 10 kişi kalmak zor. 3-2'den sonra bir orta daha yapsak belki golü yakalayabilirdik ama nihayetinde yenildik. Kweuke'nin yapmış olduğu aksiyon, herkes ders almalı. Beni değiştirme veya protesto edip istifa söylemleri doğru, olabilir ama kulüp başkanıyla ilgili çok sert cümleler son derece yanlış bir tutum. Bu yanlışa takımın kaptanı Türkiye'de kimsenin yapamayacağı bir davranış gösterdi. Golden sonra önce hocasına geldi, sonra tribünde başkanını gösterdi ve taraftara bizi destekleyin. Karaman olarak hepinize söylüyorum 7 maçımız vardı 5'ini kazanmamız lazımdı, 1 avantajı kaybettik. 1 avantaj daha kaybetmeye hakkımız var ama 5'ini kaybetmeye hakkımız yok. Ben çalıştığım her takımda kötü şartlar altında çalıştım bu takım küme düşmeyecek. Lig sonunda bu takım küme düşmeyecek hepiniz göreceksiniz. Sezon sonuna kadar benim istediğim 'Takımına sahip çık'. Küme düşmeyeceğiz göreceksiniz" dedi.

ERTÜRK: "LİGDEKİ ÇIKIŞIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ"
Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Ertürk ligdeki çıkışlarını devam ettireceklerini dile getirerek, "İkinci yarının flaş takımı olarak takımımız burada da galip gelmek için hazırlandı. İlk pozisyonu biz bulduk ama pozisyondan sonra gol yedik. Burada sevindirici olay takımın kendisine olan güveninden dolayı olumlu ve olumsuzlukları yaşadık. Olumlusu geriye düştükten sonra öne geçmek. Bu bizim takımımız adına ileriki haftalarda iyi sinyaller verdi. Ligdeki çıkışımızı devam ettireceğiz. Aşağılardan hızla uzaklaşıyoruz. Artık kendimize yukarlarda yer arıyoruz. Kasımpaşa maçında da bunu gerçekleştirip yukarlarda yer edineceğiz. Önümüzde bir kupa maçı var. Kayseri'ye ikinci kez Türkiye kupasını getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Kendimize benzemiyoruz'
Konyaspor, Trabzonspor maçı bilet fiyatları düştü
'Arkamızda dev bir miras var'
İGDAŞ'tan İstanbullulara uyarı
Otomobil takla attı: 6 yaralı
'Bursaspor'un ritmi bozuldu ve 4-0'dan sonra tempo düştü'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İşte son referandum anketi
İşte son referandum anketi
Başbakan'dan Suriyeli talimatı! Bu tarihi bekleyin...
Başbakan'dan Suriyeli talimatı! Bu tarihi bekleyin...
Bakanlık düğmeye bastı! 3 bin personel alınacak
Bakanlık düğmeye bastı! 3 bin personel alınacak
El Bab'da bombalı araç saldırısı: 29 ölü
El Bab'da bombalı araç saldırısı: 29 ölü
Barzani'den kritik ziyaret öncesi Demirtaş bombası!
Barzani'den kritik ziyaret öncesi Demirtaş bombası!
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi!
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Kendimize benzemiyoruz'
'Kendimize benzemiyoruz'
Konyaspor, Trabzonspor maçı bilet fiyatları düştü
Konyaspor, Trabzonspor maçı bilet fiyatları düştü
'Arkamızda dev bir miras var'
'Arkamızda dev bir miras var'
İGDAŞ'tan İstanbullulara uyarı
İGDAŞ'tan İstanbullulara uyarı
Otomobil takla attı: 6 yaralı
Otomobil takla attı: 6 yaralı
'Bursaspor'un ritmi bozuldu ve 4-0'dan sonra tempo düştü'
'Bursaspor'un ritmi bozuldu ve 4-0'dan sonra tempo düştü'
ÖSO karargahına saldırı: En az 35 ölü
ÖSO karargahına saldırı: En az 35 ölü
Torunundan 'Payitaht Abdülhamid' dizisi açıklaması
Torunundan 'Payitaht Abdülhamid' dizisi açıklaması
'Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık'
'Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık'
Diyarbakır'da PKK operasyonu: 10 mahallede sokağa çıkmak yasak
Diyarbakır'da PKK operasyonu: 10 mahallede sokağa çıkmak yasak
Anadolu Efes'ten 12. galibiyet
Anadolu Efes'ten 12. galibiyet
Kasımpaşa'dan gol yağmuru
Kasımpaşa'dan gol yağmuru

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English