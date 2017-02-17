Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Bu sistem Türkiye'yi bütünüyle daha ileriye götürecek'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Bu sistem Türkiye'yi bütünüyle daha ileriye götürecek'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili, 'Bu sistem, bütünüyle Türkiye'yi daha ileriye götürecek, vesayeti kaldırıp, istikrarı sağlayacak bir sistemdir. 16 Nisan'da bu oylanacak' dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili, "Bu sistem, bütünüyle Türkiye'yi daha ileriye götürecek, vesayeti kaldırıp, istikrarı sağlayacak bir sistemdir. 16 Nisan'da bu oylanacak" dedi.
Gemlik Belediyesinin Birlik Vakfı Gemlik Temsilciliği ve Uludağ Üniversitesi Adalet Topluluğunun organizesiyle "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu konferans düzenlendi. Konferansa TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, U.Ü. Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Karlık ve Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevcut sistemi, sürücü adaylı arabaya benzeten Şentop, "Sürücü koltukta oturmuş direksiyonda gibi görünüyor, ancak sağda oturan yönetiyor. Biz 2002'den bu yana yaptığımız hamlelerle sağda oturanı attık. Çünkü Türkiye'de aday sürücü hep devre dışı bırakılmıştı. 15 Temmuz'da da bunun bir örneğini gördük. Arabanın sağına oturup, direksiyondakini yönlendirmek istediler. Halkımızla birlikte bunları bir kez daha arabadan aşağıya attık. Biz bu vesayetçi anlayışı yok etmek için mücadele veriyoruz. Bu sistem, bütünüyle Türkiye'yi daha ileriye götürecek, vesayeti kaldırıp, istikrarı sağlayacak bir sistemdir. 16 Nisan'da bu oylanacak" dedi.
Türkiye'nin demokrasi ile imtihanı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunan Şentop, 1971 darbesi sonrasında güvenoyu almaya zorlanan Nihat Erim hükümetleri dönemi ile 28 Şubat darbesi sonrasında REFAHYOL hükümetine yönelik baskıları hatırlattı. "Vesayetin devamına dur diyeceğiz" diyen Şentop, "Parlamento ve hükümet seçimi iki turlu olacak. Artık hükümeti de halk seçecek. Şu an Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider, AK Parti gibi güçlü kadrolar yönetimdeler. Ancak bu parlamenter sistemde her zaman istikrar çıkmıyor. 71-80 ve 97 darbeleri ve koalisyon dönemleri bunu doğruluyor. 3,5 yılda 4 hükümet değişmiş bir ülkeyiz. İş yapılamaz hale gelinen dönemlerdir bunlar. Artık 5 yıl boyunca halkın seçeceği hükümet görev yapacak. İstikrar budur. Sistem bundan sonra da güçlü lideri, güçlü kadroları baki kılacak" diye konuştu.
18 maddelik değişecek anayasa maddelerini tek tek değerlendiren Şentop, dışarıdan bakan atama konusunda da önemli örnekler verdi. Şentop, "Numan Kurtulmuş, milletvekili değilken başbakan yardımcısı oldu. Bursa milletvekilimiz Efkan Ala milletvekili değilken, İçişleri Bakanlığı yaptı. 59 ülkede başkanlık sistemi uygulanıyor. Biz her birini detaylı inceledik. Türkiye'ye özgü cumhurbaşkanlığı sistemini, ülkemizin ve milletimizin geleceğini dikkate alarak belirledik" açıklamasında bulundu.
Bombalı suikast sonucu öldürülen Gazeteci Uğur Mumcu'nun, "Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz" sözüne atıfta bulunarak konuşmasına devam eden Şentop, şunları söyledi:
"Tartışırken fikir ayrılıkları olsa bile bilgi sahibi olmalıyız. Bilgi eksik ve yanlış olmasın. Türkiye'ye özgü bir anayasa hazırlanıyor. Federasyon yok. Üniter başkanlık modeli var. Yasama yürütme ve yargı erkleri Osmanlı döneminde de tek merkezdeydi. Federasyon iddialarının aslı ve temeli yoktur. Hükümet bu değişiklikle birlikte sandıktan çıkacak. Sistemin en büyük farkı budur."
(Hurşit Topal/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Karabükspor'dan Avrupa'dan men açıklaması
Büyük balık küçük balığı yutar atasözü gerçek oldu
4 yaşındaki çocuğun zor anları
Trabzonspor'dan stat açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyaretini anlattı
Erkeklerin yeni umudu lazer teknolojisinde saklı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bunu yapmayanlar oy kullanamayacak! Nerede oy kullanacağım öğren...
Bunu yapmayanlar oy kullanamayacak! Nerede oy kullanacağım öğren...
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı geniş özeti
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı geniş özeti
Bozdağ'dan o iddialara yanıt: Varsa görevi bırakırım!
Bozdağ'dan o iddialara yanıt: Varsa görevi bırakırım!
Meteoroloji'den bu illere kar uyarısı!
Meteoroloji'den bu illere kar uyarısı!
İşte son referandum anketi sonuçları: AKP'lilerin yüzde 35'i 'hayır' diyor
İşte son referandum anketi sonuçları: AKP'lilerin yüzde 35'i 'hayır' diyor
Krasnodar - Fenerbahçe maçı geniş özeti
Krasnodar - Fenerbahçe maçı geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Karabükspor'dan Avrupa'dan men açıklaması
Karabükspor'dan Avrupa'dan men açıklaması
Büyük balık küçük balığı yutar atasözü gerçek oldu
Büyük balık küçük balığı yutar atasözü gerçek oldu
4 yaşındaki çocuğun zor anları
4 yaşındaki çocuğun zor anları
Trabzonspor'dan stat açıklaması
Trabzonspor'dan stat açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyaretini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyaretini anlattı
Erkeklerin yeni umudu lazer teknolojisinde saklı
Erkeklerin yeni umudu lazer teknolojisinde saklı
HDP vekil Encü tutuklandı
HDP vekil Encü tutuklandı
CHP'li vekiller referandum için sahaya indi
CHP'li vekiller referandum için sahaya indi
'Bu sistem Türkiye'yi bütünüyle daha ileriye götürecek'
'Bu sistem Türkiye'yi bütünüyle daha ileriye götürecek'
Günümüzün en popüler estetik operasyonları
Günümüzün en popüler estetik operasyonları
Bakan Bozdağ açıkladı: FETÖ okulu adliye olacak
Bakan Bozdağ açıkladı: FETÖ okulu adliye olacak
Kahraman Polis Fetih Sekin'in amcası hayatını kaybetti
Kahraman Polis Fetih Sekin'in amcası hayatını kaybetti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English