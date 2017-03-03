'Bu sistem asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra lazım'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye şu anda da güçlü ama sistem sayesinde değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Esas bu sistem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonrası lazım' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye şu anda da güçlü ama sistem sayesinde değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Esas bu sistem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonrası lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde partililer ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. İlk olarak AK Parti Korkuteli İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile birlikte Lokman Hekim Anadolu Meslek Lisesi Konferans Salonu'ndaki bir programa katıldı. Partililer ve STK temsilcilerin katılım sağladığı bir toplantıda konuşan Çavuşoğlu, başkanlık sisteminin Türkiye için neden gerektiği yönündeki görüşlerini aktardı.



"ÜNİVERSİTE YILLARIMDAN BERİ BAŞKANLIĞI SAVUNUYORDUM"

Başkanlık sisteminin AK Parti döneminde gündeme gelmediğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, geçmiş yıllarda siyasi parti genel başkanlarının, başbakanların, hatta cumhurbaşkanlarının da bu sistemi savunduğunu söyledi. Çocukluğundan bu yana Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları ve darbeleri tek tek gördüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Ülkemin nerelere sürüklendiğini çocukluğumdan bu yana yaşadım. Üniversiteden beri başkanlık sistemini savunuyordum. Gençtim panellere katılıyor, söz alıyordum. Ve cumhurbaşkanlığı sistemini savunuyordum. Çünkü bu sistemin Türkiye için ideal sistem olduğunu düşünüyordum" dedi.



"CUMHURİYET İÇİN NE HEDEFİNİZ VAR?"

Başkanlık sistemiyle birlikte 'Cumhuriyet elden gidiyor' söylemlerinin son derece yanlış olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümü olan 2023 yılının kendileri için hedef olduğuna işaret etti. Çavuşoğlu, "Cumhuriyet elden gidenlere bir soru sormanızı istiyorum, Cumhuriyetin 100 yılıyla ilgili bir hedefin, hayalin var mı. Bu toprakların bölünmesinden bahsediyorsun, peki sen, bu topraklara ayak basılan Malazgirt'in bininci yıl dönümü 2071 ve Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümü olan 2023 için hayallerin ve hedeflerin var mı? Benim hayallerim ve hedeflerim var. Ben Cumhuriyeti geliştirmek için çalışıyorum, güçlendirmek için çalışıyorum" diye konuştu.



"BİNALİ YILDIRIM 2183'DE BAŞBAKAN OLURDU"

Türkiye'deki mevcut sistemin ülkeyi sık sık seçime götürdüğüne işaret eden Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında kıyaslama yaparak, "Bugüne kadar 93 yılda 65 hükümet kurduk. Trump ABD'nin 45'inci başkanı şu anda. ABD'de 225 yılda 45. Bunun sebebi orada seçimler zamanında yapılıyor. Hiç ABD'de erken seçim gördünüz mü? Biz de fazla olmasının sebebi zamanında 1 yılda, 3 ayda hükümetler değişmesi. Türkiye'de seçimler zamanında yapılsaydı Başbakanımız Binali Yıldırım 2183 yılında başbakan olacaktı" ifadelerini kaydetti.



"BU SİSTEM ASIL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SONRA LAZIM"

Türkiye ve dünyada Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük bir liderin olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, bu güç sayesinde mevcut sistemin yürüdüğünü kaydederek, "Halkımız bugüne kadar AK Parti'yi 15 yıldır tek başına iktidar getirdi. Bugün cumhurbaşkanımız Erdoğan gibi güçlü bir liderimiz var. Mevcut sistemin yürümesindeki sebep sistemden değil Cumhurbaşkanımızdan kaynaklanıyor. Ama Cumhurbaşkanımızda fani. O ömrü yeterse en fazla 2 dönem seçilecek. Bugün Cumhurbaşkanımız gibi ne Türkiye'de ne dünyada bir lider daha yok. Esas bu sistem Cumhurbaşkanlığı sistemi Recep Tayyip Erdoğan sonrası lazım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'da fani, sistemi sağlamlaştırmak, sigorta getirmek gerekiyor " şeklinde konuştu.



"HAYIR DİYENLERE SAYGIMIZ VAR"

Son olarak 'hayır' diyenlere saygılarının olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"PKK neden hayır diyor? Çünkü Türkiye'yi bu sistemle bölemeyecekler. Güçlü Türkiye ile de bitecekler. DAEŞ niye hayır diyor. Türkiye'de DAEŞ diye bir olgu yok ki Oradan hayır diyorlar. Çünkü biliyor ki güçlü Türkiye onları da darma dağın edecek. FETÖ, dışarıda ki bazı ülkelere bakın hepsi 'hayır' diyor. Bunların derdi başka. Biz 'hayır' diyen herkese PKK'lı, FETÖ'cü ya da hain demiyoruz ama Türkiye'deki tüm hainlerin hepsi hayır diyor"

(Suat Metin - Harun Erdoğdu/İHA)