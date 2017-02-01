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'Bu sezon üçüncü yıldızı takacağız'
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'Bu sezon üçüncü yıldızı takacağız'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Beşiktaş tarihine yeni şampiyonluklar eklemek en temel amacımız. Bu sezon üst üste ikinci şampiyonluğumuzu alacağız ve üçüncü yıldızı takacağız' dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Beşiktaş tarihine yeni şampiyonluklar eklemek en temel amacımız. Bu sezon üst üste ikinci şampiyonluğumuzu alacağız ve üçüncü yıldızı takacağız" dedi.
Siyah-beyazlı takımın Şubat sayısı Beşiktaş Dergisi'nde Başkan Fikret Orman açıklamalarda bulundu. "Emeğe saygı duyan, dürüstlüğü ve hak etmeyi öne çıkaran bir geleneğe sahibiz" diyerek sözlerine başlayan Fikret Orman, "Bizim mazimizde tartışmalı başarılar veya şampiyonluklar yerine, herkesin takdir ettiği haklı zaferler, efsaneleşmiş şampiyonluklar vardır. Bu nedenle Beşiktaşlılık, başı dik durmanın verdiği haklı bir gururunu temsil eder. Bu haklı gurura ve Beşiktaş tarihine yeni şampiyonluklar eklemek en temel amacımız. Bu sezon üst üste ikinci şampiyonluğumuzu alacağız ve üçüncü yıldızı takacağız. Tüm branşlarımızda da arzuladığımız hedefleri yakalamak için sizlerden isteğim, birlik ve beraberlik içerisinde desteğinizi devam ettirmeniz" diye konuştu.

"ONLARIN GURURU, BEŞİKTAŞ'IN GURURUDUR"
Başkan Orman, Beşiktaş'ın her zaman Türk sporunun en büyük destekçisi ve katkı sağlayanı olduğunu ifade ederek, "Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ufuk Sarıca'nın, RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörümüz Tacettin Çıpa'nın ve Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı Yardımcı Antrenörümüz İlker Şentürk'ün, milli takımların baş antrenörlüğüne getirilmeleri, bu destek ve katkının en büyük kanıtıdır. Beşiktaş'ta ki görevlerinin yanı sıra milli takıma da hizmet edecek olacak antrenörlerimize, yeni görevlerinde de başarılar diliyor, kendilerini tebrik ediyoruz. Onların gururu, Beşiktaş'ın gururudur" açıklamalarında bulundu.

"YARINLARDA DA KAZANAN HEP BEŞİKTAŞ OLACAKTIR"
Bütçelerinin dışına çıkmadıklarının özellikle altını çizen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Beşiktaş'ın başarısını getirecek her türlü adımı atmaya devam ediyoruz. Kartal Yuvası mağazalarımızın sayısı yüze yaklaştı. Kulübümüzün beş ayrı birimini Vodafone Arena'da topladık. Eski çalışma mekanlarımızdan çıkarak 700 bin Dolar kira geliri elde ettik. Vodafone Arena'ya gelerek sağladığımız tasarruf miktarı ise tam 4 milyon TL. Sıradaki planımız, Vodafone Arena büyüklüğünde bir tesis yaparak, bütün branşları oraya toplamak. Para blokajının ardından üniversitenin kuruluş aşamasına geçeceğiz. Bizden sonra gelecek yönetimlere; oturmuş, geliri ve gideri dengeli, kurumsal bir kulüp bırakmak istiyorum. Kulübümüze hizmet etmekten başka beklentisi olmayan bizlerin tek amacı, Beşiktaş'ın aydınlık yarınlarıdır. Siz büyük Beşiktaşlılar'ın desteği ile kulübümüz hedeflerine, çok daha güzel günlere ulaşacaktır. Bugün olduğu gibi yarınlarda da kazanan hep Beşiktaş olacaktır" diye konuştu.

İLHAN CAVCAV SAYGIN BİR AĞABEYDİ
Geçen hafta vefat eden İlhan Cavcav hakkında da görüşlerini dile getiren Orman, "Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, tarihe adını yazdırmış duayen spor adamı, futbol dünyasının değerli ve saygın bir ağabeyiydi. Aramızdan ayrılmış olmasının üzüntüsüyle, kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı diliyorum. En derin sevgi ve saygılarımla" diyerek sözlerini sonlandırdı.
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