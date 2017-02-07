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Bu şekilde bulundular!
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Bu şekilde bulundular!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri bir vatandaşın evinde 14 adet turaç kuşu buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, evinde turaç kuşu bulunan vatandaşa yaklaşık 9 bin TL idari para cezası ve tazminat kesildiğini söyledi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri bir vatandaşın evinde 14 adet turaç kuşu buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, evinde turaç kuşu bulunan vatandaşa yaklaşık 9 bin TL idari para cezası ve tazminat kesildiğini söyledi.
Turaç kuşu 2011 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri bir vatandaşın evinde 9'u dişi 5'i erkek olmak üzere 14 adet turaç kuşu ele geçirdi. Ele geçirilen turaç kuşların kanat tüyleri kesildiği için uçamadıkları tespit edildi. Şırnak Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan turaç kuşlarının yapılan ön incelmelerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Turaç kuşunun Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, doğal güzelliklerin, doğal kaynakların yaşadıkları doğal ortamlarından alınmamasını vatandaşlardan talep ettiklerini söyledi. Duyarlı bir vatandaşın ihbarını değerlendirdiklerini ifade eden Kalay, "Duyarlı bir vatandaşımız tarafından bize ulaştırılan bilgi dahilinde jandarma ekiplerimizle beraber Silopi ilçemizde bir vatandaşın evinde 14 adet turaç olduğu haberi aldık. Jandarma ekiplerimizle beraber gidip vatandaşın evinden kuşları aldık. Vatandaşın beyanına göre turaçlar yavru iken doğadan alınmış durumda. Bir müddet evinde besledikten sonra olay bize intikal edince turaçları vatandaştan aldık. Bunlardan 9 tanesi dişi, 5 tanesi erkek turaç. Biz burada bir merkez oluşturduk. Kafes oluşturduk. Burada kanatları kesilmiş durumda olan turaçların uçabilecek düzeye ulaştıktan sonra tekrardan Silopi ilçesi sınırlarında yaşama alanlarına bırakmayı düşünüyoruz" dedi.
Kalay, turaç kuşlarının Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları dahilinde mısır ve pamuk tarlalarında yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti. Gerekli tahkikatları yaptıklarını belirten Kalay; "Jandarma ile beraber gerekli tahkikatımızı yaptık. Yaklaşık 9 bin liraya yakın idari para cezası ve tazminat uygulayacağız vatandaşa. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bu tür doğa zenginliklerimizi, doğal kaynaklarımızı, doğal güzelliklerimizi bulundukları yerden almamaları veya öldürmemeleri, vurmamalarıdır. Herhangi bir durumla karşılaşmalarında yaralı yaban hayvanı olabilir veya bu tür kuşlar olabilir, vatandaşların elinde olabilir, bilinçsiz bir şekilde doğadan alınan hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ulaştırmalarını talep ediyoruz. Gerekli desteği hayvanlara sağladıktan sonra tekrardan doğal yaşam ortamlarına ulaştıracağız" şeklinde konuştu.
(Melih Yiğit / İHA)
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