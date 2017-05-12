Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Süleyman Yeşilyurt'a ilişkin 'Bu saygısızlığı kabul etmek mümkün değildir' dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Süleyman Yeşilyurt'a ilişkin "Bu saygısızlığı kabul etmek mümkün değildir" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ın kızı Arı İnan'ı Çankaya'daki evinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Süleyman Yeşilyurt'a ilişkin, "Biz kendi tarihimize, kendi kültürümüze, bu ülkeye hizmet eden herkese saygı duymak zorundayız. Bu saygısızlığı kabul etmek mümkün değildir" diye konuştu. Süleyman Yeşilyurt'a toplumun her kesiminden tepkiler geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Salı günü yaptığım konuşmadan sonra Arı Hanım beni aradı, çay içmeye davet etti. Kendisini tanımaktan son derece mutlu oldum. Aileye her zaman saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı. (Selçuk Böke - Mustafa Apaydın /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.