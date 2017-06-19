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'Bu sadece AK Parti'nin başarısı değil'
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'Bu sadece AK Parti'nin başarısı değil'

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, '15 yılda AK Parti iktidar olmuşsa, bu sadece AK Parti'nin başarısı değil. Bu tarz halktan kopuk, samimiyetten uzak iddialar, yaklaşımlar da AK Parti'yi güçlü kılan jargon hale geldi' dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "15 yılda AK Parti iktidar olmuşsa, bu sadece AK Parti'nin başarısı değil. Bu tarz halktan kopuk, samimiyetten uzak iddialar, yaklaşımlar da AK Parti'yi güçlü kılan jargon hale geldi' dedi.
Turan, TBMM'de gazetecileri makamında kabul etti. Turan, Muharrem Erkek'in Genel Kurul'da yaptığı konuşmada kendisinin de bulunduğu bir fotoğraf gösterdiğini hatırlatarak, "Fotoğrafta kendimi aradım. Şurada bardağın üzerinde fotoğrafımız olduğunu gördük. Biz 7 Haziran'da Çanakkale'de binlerce fesleğen dağıtmıştık. O fesleğenlerden biri. 'Rabia işareti yapanlar var, Bülent Turan var' dediler. Ben yokum. Benim oradaki fesleğende çıkartmam var. Sonra kıvırdılar. 'Bizim kastımız sen değildin, fotoğrafındı' diye. Ama diğerleri bizim arkadaşlarımız olduğunu iddia ettiler. Bir tanesi Yılmaz Uysal ayaktaki kişi, CHP'nin Bayramiç yönetim kurulu üyesi. Rabia işareti yapan kişi 26 Mayıs 2015'te 20. kez şampiyon olarak, 4 yıldız alınmasına vurgu yapan hareket yapıyor. DSP'nin ilçe başkanı. Bu kişilerden bir tanesi DSP'nin, bir tanesi CHP'nin Yönetim Kurulu Üyesi. İnsanların ne içtiğiyle bizim işimiz yok. Samimiyet siyasettir. 15 yılda AK Parti iktidar olmuşsa, bu sadece AK Parti'nin başarısı değil. Bu tarz halktan kopuk, samimiyetten uzak iddialar, yaklaşımlar da AK Parti'yi güçlü kılan jargon hale geldi' diye konuştu.

"BU SADECE AK PARTİ'NİN İŞİ DEĞİL"
İç tüzük konusunda 15 yıllık AK Parti iktidarında revize talepleri olduğunu söyleyen Turan, "Demokratik muhalefeti güçlendiren, iş yapma kabiliyetini arttıran, işi yapma üzerine kurulan bir tüzüğü hep istedik. Şimdiye kadar çok sayıda girişim olduğu halde, bu konu hep yarım kalmıştı. Ne yapacağımızı eski yıllarda dört parti, beş parti, bir araya gelmiş, bir iki madde dışında hemen hemen tüm maddelerde ortak bir iç tüzük metini ortaya çıkmış. Her partinin bununla ilgili çalışma yapması ve bir an önce bunu Meclise vermesi, gecikmeden bu konuyu geride bırakmamız lazım. Diğer partilerin de iç tüzük tekliflerini getirmeleri lazım. Bu sadece AK Parti'nin işi değil. Bu milletin verdiği bir görev. Her parti hazırlık yapsın , uyum yasaları ile ilgili çalışmalarını yapsın, zaman kaybetmeden bunları geride bırakıp, milletin beklediği diğer konulara ağırlık verelim' ifadelerini kullandı.

OHAL UZAYACAK MI ?
OHAL uzatımına ilişkin olarak talep gelirse değerlendireceklerini söyleyen Turan, 17 Temmuz'da çalışmalarına başlayacağını ve çalışmalarını yapacaklarını ifade etti. Turan, iç tüzük kafalarında metnin net olduğunu belirterek, kendilerinin çalışacağını ifade etti. Turan, "Aklın yolu bir, her partiyle uzlaşırız. Tüzük meclisin meselesi. Tüm partilerle çok az ihtilaf kalmıştı" şeklinde konuştu.

CHP'NİN YÜRÜYÜŞÜ
CHP'nin yürüyüşüne ilişkin olarak sokağa çağırmanın ana muhalefet partisine yakışmadığını belirten Turan, "Sorumsuzca davranışın, seçmen nezdinde mutlaka karşılığı olacaktır. Örneğin dün Hasan Tatlı isimli partili kalp krizi geçirerek bugün rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Bunun sorumluluğu malum kişinindir. Yaşlı insanları yürütmek, bunları yağmurda yürütmek akla ziyan bir yaklaşım Meclis'ten arabayla git yürüyüşün olduğu yere, azıcık yürü, tekrar gel, Meclis'e katıl, tekrar yürü. Hasan Tatlı amcamızın rahmetli olması gibi benzer olaylar olmasından endişe ediyoruz. Biz kendilerini sağduyuya davet ediyoruz' diye konuştu.
(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

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