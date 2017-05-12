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Bu robot elinde felç olan hastalara umut olacak
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Bu robot elinde felç olan hastalara umut olacak

Türk mühendisleri tarafından üretilen 'El Rehabilitasyon' cihazı ile felç rahatsızlığı sonucu ellerinde hemipleji olgu bulunan hastalara temel egzersiz yaptırılarak el fonksiyonlarını geri kazandırmak amaçlanıyor.

Türk mühendisleri tarafından üretilen 'El Rehabilitasyon' cihazı ile felç rahatsızlığı sonucu ellerinde hemipleji olgu bulunan hastalara temel egzersiz yaptırılarak el fonksiyonlarını geri kazandırmak amaçlanıyor.
Sakarya Ünivesitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisiği bölümünden Prof. Dr. Osman Eldoğan öncülüğünde yürütülen 'El Rehabilitasyon' cihazı projesinde SAÜ Tıp Fakültesinden Prof. Dr. İbrahim Tekeoğlu, SAÜ Mekatronik Mühendisiği bölümünden Doç. Dr. Durmuş Karayel ve Arş. Gör. Kasım Serbest, Spor Bilimleri Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Murat Çilli, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zahid Yıldız yer alıyor. Ekip, 18 aylık bir süre içerisinde sık sık bir araya gelerek proje üzerinde çalışmalarını sürdürdü. Proje kapsamında ellerinde felç bulunan hastalara temel egzersiz yaptırarak el fonksiyonlarını geri kazandırmak amaçlanıyor. Hastalar cihazın üzerinde bulunan ve kuvvet-hareket aktarımı için tasarlanmış olan eyleyiciler sayesinde, cihazı giydiklerinde parmaklarına pasif egzersizler denilen temel egzersizleri, ekstansiyon - fleksiyon denilen parmakları açıp kapama şeklinde gerçekleştirilen egzersizleri cihaz yardımıyla gerçekleştirebilecekler. Bu sayede tedavi sürecini hem daha da kısaltmayı ve hastaların ev, iş ortamında herhangi bir zaman kaybına uğramadan, zaman sıkıntısı olmadan rahatça kullanabilmeleri sağlanacak.

"EV ORTAMINDA REHABİLİTASYONA UYGUN İLK CİHAZ"
Geliştirilen cihazın fikri hakları, faydalı model haklarının Türk Mühendislere ait olduğunu söyleyerek, ülkemizde ticari olarak kullanılabilecek ve ev ortamında rehabilitasyona uygun ilk cihaz olduğunu belirten Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği bölümü Arş. Gör. Kasım Serbest, "Bu projeyi fakültemizdeki diğer hocalarımızla birlikte ben de dahil olmak üzere proje ekibimiz güzel ve orijinal bir çalışma ortaya koymak için 18 aylık bir sürede işlemleri tamamladık. Bu projede amacımız, ev ortamında kullanıma uygun, taşınabilir ve düşük maliyetli bir el rehabilitasyon cihazı, fizik tedavi cihazını yerli imkanlarla geliştirmekti. Zaten TÜBİTAK projesinin ana fikride bu şekildeydi. Geliştirmiş olduğumuz bu cihaz için hem tasarımı Türk Mühendislere ait diyebiliriz. Fikri hakları, patent faydalı model gibi hakları da yine Türk Mühendislere ait olmak üzere, ülkemizde ticari olarak kullanılabilecek ve ev ortamında rehabilitasyona uygun ilk cihaz diyebiliriz. Bu cihazların benzerleri yurt dışında geliştirilmekte ve geliştirilen bu ticari cihazlarda ülkemizde satışa sunulmakta. Fakat çok yüksek maliyetle bu cihazların satışı gerçekleştirilmekte. Bizim amaçlarımızdan biri de, yerli sermaye ile üretmiş olduğumuz bu cihazı, düşük bir maliyetle piyasaya sürerek tüm hastaların rahatlıkla kullanabileceği bir cihaz haline getirmek" dedi.

"CİHAZ, TEDAVİ SÜRECİNİ KISALTARAK EV VE İŞ ORTAMINDA KULLANILABİLECEK"
Arş. Gör. Serbest, geliştirdikleri cihazda öncelikli hedeflerinden bir tanesinin taşınabilir olmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, "Geliştirdiğimiz bu cihazda öncelikli hedeflerimizden bir tanesi taşınabilir olmasını sağlamak. Dolayısıyla elektrik enerjisiyle çalışması çok önemli ev ortamında kullanılabileceği için. Diğer önemli tasarım faktörlerinden bir tanesi de cihazın ele kolayca giyilebilmesi seviyesinde olması gerekiyordu, hastalar bunu gerekirse bireysel olarak kendi başına kullanabilecek seviyede olması gerekiyordu. Bu cihazı öncelikle kullanmasını beklediğimiz hastalar, felç dediğimiz bir rahatsızlık sonucu ellerinde hemipleji olgu bulunan hastalar üzerinde kullanmayı amaçlıyoruz. Bu hastalar cihazı giydiklerinde parmaklarına pasif egzersizler dediğimiz temel egzersizleri, ekstansiyon - fleksiyon dediğimiz parmakları açıp kapama şeklinde gerçekleştirilen bu egzersizleri cihaz yardımıyla gerçekleştirebilecekler. Bu sayede tedavi sürecini hem daha da kısaltmayı ve hastaların ev, iş ortamında herhangi bir zaman kaybına uğramadan, zaman sıkıntısı olmadan rahatça kullanabilmelerini sağlıyoruz. Üzerindeki eyleyiciler, kuvvet ve hareket aktarımı için tasarlamış olduğumuz eyleyiciler. Fikir olarak tamamen bize ait olan eyleyicilerdir. Ve bu cihazın orijinal kısımlarından bir tanesidir. Parmakların fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerini rahatlıkla, basit bir yay sistemi kullanarak ve düşük maliyetli bir eyleyiciyle diğer bileşenleri de üç boyutlu bir yazıcı teknolojisi ile üretip faydalı bir cihaz geliştirdiğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

"CİHAZ SERİ ÜRETİME UYGUN"
Cihazın seri üretime uygun olduğunu belirten Serbest, "Cihaz tamamıyla seri üretime uygundur. Zaten temel bileşenleri standart elemanlardır. Standart elemanların dışındaki parçaları da rahatlıkla üç boyutlu yazıcılarda üretebiliriz. Hastanın üzerinden birkaç temel ölçü alarak, bu geliştirdiğimiz cihazı bireysel özelliklere uygun olarak tasarlayıp, hızlı bir şekilde üretmemiz mümkün. Zaten ileriki amaçlarımızdan bir tanesi, fikri haklarıda elimizde olan bu cihazı ticarileştirip, ülkemizde ki hastaların kullanımına sunmaktır" şeklinde konuştu.
(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek/İHA)

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