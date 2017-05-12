Bu projeyle ambulanslar kırmızı ışıkta beklemeyecek

Konya'da lise öğrencileri tarafından geliştirilen bir sistem ile ambulans güzergahındaki kırmızı ışıklar yeşile dönerek ambulansın geçişi kolaylaşacak.

Konya'da lise öğrencileri tarafından geliştirilen bir sistem ile ambulans güzergahındaki kırmızı ışıklar yeşile dönerek ambulansın geçişi kolaylaşacak.

Konya Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri, tasarladıkları proje ile trafiğin yoğun olduğu yerlerde güzergahtaki kırmızı ışıkları yeşile döndürerek ambulansın kolay geçişini sağlamayı hedefliyor. Projede sağlık personelinin telefon üzerinden ambulansın geçeceği hastane güzergahında bulunan trafik lambalarını kontrol etmesi amaçlanıyor.



"HASTANE GÜZERGAHINDAKİ KIRMIZI IŞIĞIN YEŞİLE DÖNMESİ İÇİN PROJE GELİŞTİRDİK"

Projeyi geliştiren lise öğrencilerinden Salih Şamcı, "Büyükşehirlerde insan nüfusu giderek artıyor. Bundan dolayı trafik yoğunlaşıyor. Hasta ve yaralı taşıyan ambulanslar da hastaneye zamanında ulaşamamaktadır. Günümüzde ambulanslar, yoğun trafiğin açılmasını bazen bir trafik lambasında 10 dakika beklemektedir" dedi.

Acil hastaların hastaneye çabuk yetişmesinin önemine dikkat çeken 10. sınıf öğrencisi Salih Şamcı, "Hayati bir sağlık probleminde saniyelerin kıymeti çok önemlidir. Hasta daha ambulansa bindirilmeden sağlık personelinin telefon kontrolüyle hangi hastaneye gideceğini tuşlaması sonucu, ambulansın konum bilgisi alınarak, gideceği hastane güzergahındaki lambaların ışığını yeşil açacağımız bir proje geliştirdik" diye konuştu.

Projenin çalışmasını anlatan Salih Şamcı, "Projemizde; mesela hasta ambulansa bindirilirken Meram Tıp Fakültesine gidecek. Telefondaki sistemden Meram Tıp Fakültesine basıyor. Trafik lambaları yeşile açılıyor. Araçlar gidiyor ve yol açılmış oluyor. Ambulans geçtiği zaman da ambulans geçti diye bir yazı çıkıyor. Tekrar trafik eski haline geliyor ve ışık kırmızı yanıyor" ifadelerini kullandı.

(İsmail Bulut /İHA)