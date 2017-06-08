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Bu pide Ramazan'da tok tutuyor
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Bu pide Ramazan'da tok tutuyor

Niğde'de Ramazan ayında üretilen tahinli pide, yoğun ilgi görüyor.

Niğde'de Ramazan ayında üretilen tahinli pide, yoğun ilgi görüyor.
Niğde'de yaklaşık yarım asırdır özellikle Ramazan aylarında üretilen ve tüketilen tahinli pide vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Ustaların yaklaşık 16 saat çalışarak talebi karşılamaya çalıştığı tahinli pidelerin özellikle sahurda tüketildiğini söyleyen pide ustası Mevlüt Yenel, "Tahinli pide Niğde'nin bir kültürüdür. Sahurda tok tuttuğu için vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Tahinli pideye şehir dışından Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerden de büyük talep var. Talep eden vatandaşların siparişlerini karşılamaya çalışıyoruz. Günlük 500-600 tahinli pide üretimi yapıyoruz" diye konuştu.
Şekerli ve sade olmak üzere iki çeşit çıkan tahinli pidenin yapılışı ise şöyle:
"Un, maya ve su karışımından elde edilen hamur, merdane kullanmadan ustanın maharetiyle kol üzerinde çevrilerek açılıyor. Daha sonra büyükçe açılan yufka, üzerine tahin dökülerek uzun rulo haline getiriliyor. Parçalara ayrılan hamur, pide şekline getirildikten sonra fırında 10 dakika pişirilip vatandaşa sunuluyor."

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