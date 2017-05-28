Bu pazarda her şey organik

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde adı türkülere konu olan Beyce Pazarı, salı günleri çevre illerden de otobüslerle gelen birçok vatandaşı ağırlıyor. Pazara organik olmayan hiçbir ürün giremiyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde adı türkülere konu olan Beyce Pazarı, salı günleri çevre illerden de otobüslerle gelen birçok vatandaşı ağırlıyor. Pazara organik olmayan hiçbir ürün giremiyor.

Dağ köylülerinin kendi bahçelerinde yetiştirdiği sebze ve meyveleri satmak için tezgah açtığı pazardaki ürünlerde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Pazara organik olmayan hiçbir ürün giremiyor. 600 yıldır kurulan Beyce Pazarı'nda köylüler dedelerinden kalan tohumlarla yetiştirdikleri sebze ve meyveleri satıyor. Köylülerin aracı olmadan pazara getirip sattıkları ürünler tamamen organik ve aracı olmadığı için de oldukça ucuz. 600 yıldır kurulan pazarda organik Türkiye'nin çeşitli illerinden vatandaşlar alışveriş yapmak için geliyor.



"PAZARIMIZIN TARİHİ DOKUSUNU KORUMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Bu pazarın 600 yıldır kurulduğunu ifade eden Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, "Geçmişi çok eskiye dayanan Beyce Pazarı'nda köylüler kendi yetiştirdikleri yiyecekleri satıyor. Pekmez, bal, sebze ve meyveleri pazarda satarak evlerine katkıda bulunuyorlar. Pazarımız hemen hemen hiçbir değişiklik olmadan günümüze intikal etti. Pazarımızın tarihi dokusunu korumaya gayret ediyoruz" dedi.



"60-70 YAŞINDAKİ DEDELERİMİZ VE NİNELERİMİZ SATIŞ YAPIYOR"

Satılan gıdaların organik olduğunu anlatan Başkan İrfan Tatlıoğlu, "Köylü pazarda tezgah açıyor. 60-70 yaşındaki dedelerimiz ve ninelerimiz satış yapıyor. Kültürümüzün yaşatıldığı bir bölge olduğu için hâlâ kiloya okka, paraya gayme deniyor. Bu nostaljik yapı da bozulmadan devam ediyor" diye konuştu.

(Burak Türker / İHA)