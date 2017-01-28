Bu para sahibini bekliyor

Amasya'da yolda yürürken montunun cebinden düşürdüğü paraları fark etmeden ilerleyen gencin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da yolda yürürken montunun cebinden düşürdüğü paraları fark etmeden ilerleyen gencin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde Yüzevler Mahallesi'ndeki tekel bayisinin önünden geçerken kaldırımda bir miktar kağıt para ile ganyan kuponu bulan bir vatandaş durumu bayiyi işleten Hüseyin Gürbüz'e anlattı. Yerdeki kağıt paraları ve kuponu alan Gürbüz, komşusu Recep Gökçe'ye ait iş yerine geçip paraları düşüreni bulmak için birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı. Görüntülerden paraları düşüren gencin sokakta ve düşürdüğü yerde dolaşıp ceplerini kontrol ettiğini fark etmeleri üzerine dışarı çıkıp etrafa baktıklarını ancak göremediklerini belirten Gökçe, sonrasında sosyal medyadan görüntüleri paylaştıklarını söyledi.

135 lira nakit para ile ganyan kuponunun görüntülerdeki sahibine seslenen Hüseyin Gürbüz de, "Umarım bize ulaşır. Gelsin parasını bizden alsın. Emaneti bizdedir" diye konuştu.

(Murat Çelik A. / İHA)