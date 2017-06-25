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'Bu organizasyonu Türkiye'nin elinden almak için çok uğraştılar'
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'Bu organizasyonu Türkiye'nin elinden almak için çok uğraştılar'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın Türkiye'nin elinden alınmaya çalışıldığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın Türkiye'nin elinden alınmaya çalışıldığını söyledi.
AK Parti Samsun İl Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşma töreninden önce bir selamlama konuşması yapan AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, herkesin Ramazan Bayramını kutladı. Ardından Türkiye'de birçok değişim ve dönüşüm yaşandığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun'un her metrekaresini nakış gibi işliyoruz. Bu değişimlere lütfen sahip çıkın. Özellikle 18 Temmuz olimpiyatlarına şehrimizi hazırlıyoruz. Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın son bir yıl içerisinde Samsun'a kazandırdığı spor tesisleri 50 yıldır Samsun'da yapılan spor tesislerinin maliyetinden daha fazla. Spor tesisi anlamında 81 ilde ne varsa Samsun'da kat be kat fazlası oluştu" dedi.

BİZ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN UZUN YILLARDIR YÜRÜYORUZ ZATEN"
AK Parti paydaşlarının bir dava uğruna bir arada olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Kim ne yaparsa yapsın, hangi şer güçleri devreye girerse girsin hiç fark etmez. Biz yolumuzda ilerlemeye, hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu gün birileri çıkmış yürüyorlar! Akıllarınca onların söylediğine göre 'adalet için' yürüyorlar. Oysa biz Türkiye'nin geleceği için uzun yıllardır yürüyoruz zaten. Omuz omuza halka birlikte yürüyoruz. Yürüyüş budur. Yürüyüş, halkla hemhal olmuş bir liderin ve onun ekibinin bir arada olma halidir" diye konuştu.

"BİZİM GÜZÜMÜZ BİRLİĞİMİZDEN GELİR"
Partililerin bayramını kutlayan Bakan Kılıç, "Bizim güzümüz birliğimizden gelir. AK Parti teşkilatları Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, ortaya koyduğu çalışma disiplini doğrultusunda görevlerini ifa eder. Bu bizim en büyük kuvvetimizdir. Bu değerlerden herhangi bir sapma olduğu zaman neler olabileceğini herkes tahmin edebilir. Dolayısıyla biz teşkilat disiplinimize, değerlerimize en azami şekilde dikkat göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"KİMİN KİMLERLE BERABER OLDUĞU ORTADA"
Bazı köşe yazılarında ve televizyon programlarında bu milletin değerlerine yönelik yanlış görüşlerin olduğunu belirten Bakan Kılıç, "Siz geçin o işleri. Bu milletin kabul ettiği, benimsediği, tarihinden medeniyetinden değerlere bir bakın. Bu milletin yaşantısındaki, istediklerindeki hoşgörülüğe ve alçak gönüllülüğe bir bakın. Bunu görmemiz bunu anlamamız lazım. Niye Türkiye ile bu kadar uğraşıyorsunuz? Değerlerimizle olan sıkıntınız ne? Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız bazı çalışmalara ana muhalefetin çok ilginç tepkileri var. Neymiş efendim, 'gençlik merkezlerinde yapılan programlar içerisinde neden sabah namazı buluşmaları var?'. Soru bu. 'Zorla götürüyorsunuz diyorlar'. Birincisi bizde zorlama olmaz. Bizde zorlama yok her şey görünürlük esasında. Biz imkan sunuyoruz gelmek isteyen gelir gelmek istemeyen gelmez. Biz dil kursları, sanat kursları da sunuyoruz. İmkanların hepsini sunuyoruz. Ama bunu soran anamuhalefet partisinin milletvekillerinin kafalarının arkasında ne düşünce var? Onu açıklasınlar önce. Şimdi yürüyenlere bir başka muhalefet partisi de katılacak herhalde öyle diyorlar. Kimin kimlerle beraber olduğu ortada" dedi.

"BUNUN DEĞERİNİ BİLELİM"
15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra İşitme Olimpiyatları'nın görüşmelerine başladıklarını söyleyen Bakan Kılıç, "Bu organizasyonu Samsun'un ve Türkiye'nin elinden almak için çok uğraştılar. Çok ter döküldü. Almak için çok emek sarf ettiler. Onun için bunun değerini bilelim" şeklinde konuştu.
Bakan Kılıç ayrıca Samsun basınının olimpiyatlara gereken önemi vermediğini sözlerine ekledi.

Bayramlaşma törenine ayrıca, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Demircan, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı ve partililer katıldı.
(Kenan Akyüz /İHA)

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