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Bu okulda zil yok
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Bu okulda zil yok

Malatya'da bir lisede öğrencilerin giriş ve çıkışlarında zil çalmıyor. Dersin bitişine ya da başlangıcına öğrenciler karar veriyor.

Malatya'da bir lisede öğrencilerin giriş ve çıkışlarında zil çalmıyor. Dersin bitişine ya da başlangıcına öğrenciler karar veriyor.
Battalgazi'de bulunan Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi'nde ders giriş ve çıkışlarında yaklaşık 2 yıldır zil kullanılmıyor. Öğrenciler yeni uygulamayla birlikte kişisel zaman yönetimlerini daha iyi kontrol etmeyi öğrendiklerini ifade ettiler.

"İDAREMİZLE KONUŞTUK VE ZİLİ KALDIRDIK"
12. sınıf öğrencilerinden Abdulkadir Altındağ, yeni uygulamayla birlikte sorumluluklarının farkında vardıklarını ve zaman yönetimini kullanmayı öğrendiklerini ifade ederek, "Bu uygulama bizim için çok güzel oldu. Yaklaşık 2 yıldır zil yok okulumuzda. İdaremizle konuştuk ve zili kaldırdık. Zilin kaldırılmasıyla birlikte öğrenciler olarak biz sorumluluk kazandık ve zamanımızı verimli kullanmayı öğrendik" diye konuştu.

"BU UYGULAMA BİZİ ÜNİVERSİTEYE DAHA İYİ HAZIRLIYOR"
11. sınıf öğrencisi Özlem Şahin de uygulamanın kendileri üzerinde güzel sonuçlar ortaya çıkardığını belirterek, "Aslında bu uygulama bizi üniversiteye daha iyi hazırlıyor. Üniversitede de zil yok. Herkes sorumluluğunun farkında. Zaten okulumuzun her yerinde saatler var. Öğrenciler ve öğretmenler ne zaman derse girilip çıkılacağını biliyorlar. Çıkış ya da giriş saatlerimizi hocamıza biz söylüyoruz" dedi.

"ÖĞRENCİLER ZAMAN KONTROLLERİNİ ÖĞRENİYORLAR"
Okulun tarih öğretmeni Mehmet Vural Aytok ise zilin sesi olmadan öğrencilerin giriş çıkışlara uymasının önemli bir olay olduğunu belirterek, "4 yıldır bu okulda tarih öğretmeniyim. Öğrencilerin zil olmadan da giriş çıkışlara uyması önemli bir olay. Çünkü öğrenciler zaman kontrollerini öğreniyorlar. Bu şekilde de zamanlarını daha verimli kullanıyorlar. Olumsuz bir durum görmedik, olumlu oldu ve öğrenciler çabuk uyum sağladılar" ifadelerini kullandı.

"'ZİL YOK' DEDİĞİMİZDE ŞAŞIRIYORLAR"
Okul müdürü Atilla Sekendiz ise en başta uygulama tutar mı tutmaz mı diye endişelendiklerini söyleyerek, "Üç yıl önce böyle bir şey düşündük. Türkiye'de vardı ama Malatya'da yoktu. İlk 20 gün baktık ki öğrencilerimizin de bu konuda belli bir seviyeleri var. 1 ayın sonunda mükemmel bir şekilde öğrencilerimiz derse giriş ve çıkışlarda kendi zaman yönetimini kullanmayı öğrenmiş. Güzel bir uygulama. Gelen misafirlerimiz 'zil ne zaman çalak' diye sorduklarında ve biz de 'zil yok' dediğimizde çok şaşırıyorlar" dedi.
(Mehmet Türel / İHA)
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