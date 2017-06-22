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Bu nedenle ölmüş olabilirler!
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Bu nedenle ölmüş olabilirler!

İngiltere'de 24 katlı binada çıkan yangın sırasında kulenin dışında bulunan yalıtım levhalarının zehirleyici hidrojen siyanür gazına dönüşmüş olabileceği ve bazı kurbanların bu nedenle hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi.

İngiltere'de 24 katlı binada çıkan yangın sırasında kulenin dışında bulunan yalıtım levhalarının zehirleyici hidrojen siyanür gazına dönüşmüş olabileceği ve bazı kurbanların bu nedenle hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısında bulunan Kuzey Kensington semtindeki 24 katlı Grenfell Tower'da 13 Haziran'da yangın çıkmış ve 79 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın sırasında bazı kurbanların kulenin dışında bulunan yalıtım levhalarının zehirleyici hidrojen siyanür gazına dönüşmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi. Yetkililer, Grenfell Tower'ın yenilenmesi sırasında kullanılan yalıtım levhalarının yanması sonucu ölümcül gaz üretebileceğini ve bu levhaların pozisyonları düşünüldüğünde kulenin her bir katının, içindekileri öldürmeye yeter derecede gazla dolmuş olabileceğini ifade etti. Kings College Hastanesi yetkilileri ise, 12 hastadan 3 tanesinin hidrojen siyanür ilacı ile tedavi edildiğini bildirdi.
Central Lancashire Üniversitesi Kimya Profesörü Richard Hull, izolasyon içinde bulunan maddenin yangın sırasında zehirli gaza dönüşebileceğini dile getirdi. Hull, binanın dış duvarında bulunan 15 santimetrelik alüminyum folyodan oluşan tabakanın, yangın sırasında her katta bulunanların ölümüne neden olmak için yeterince hidrojen siyanür üretebileceğini söyledi.
24 katlı binada kullanılan izolasyon 15 santimetre kalındığındaki levhalarla sağlanan 2 alüminyum folyo tabakası arasına sıkıştırılmış katı plastik köpük malzemeden yapılmış. Bu sert plastik köpük yanıcı bir madde olmasına rağmen alüminyum folyo alevleri dağıtmayı ve köpüklerin alev almasını önlüyor.
Yangında 68 kişi kentteki 6 hastaneye götürülmüştü. Hastalardan 18'inin tedavisi yoğun bakımda sürerken bazıları tahrip olmuş nefes yollarının tedavisi için uyutuluyor.

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