Brezilya'da yeni doğan bir bebeğin yürümeye çalışması, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.
Brezilya'da yeni doğan bir bebeğin yürümeye çalışması, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Bebeği yıkamak isteyen hemşire, minik yaramazın elinden kurtulup yürümeye çalıştığına şahitlik etti. Bunun üzerine bebeğin ilk adımları ekip tarafından kaydedildi. Dünyaya geldikten dakikalar sonra yürümeye çalışan bebeği görenlerse, "Bu ne acele" dedi.
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