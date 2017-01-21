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'Bu mücadele Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutsal mücadelesidir'
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'Bu mücadele Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutsal mücadelesidir'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bu mücadele Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutsal mücadelesidir. Bu mücadele bir siyasi partinin mücadelesi olmasının ötesinde vatan mücadelesi, bayrak mücadelesidir' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu mücadele Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutsal mücadelesidir. Bu mücadele bir siyasi partinin mücadelesi olmasının ötesinde vatan mücadelesi, bayrak mücadelesidir" dedi.
Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, her milletvekillerinin çocuklarına, torunlarına 'Biz sizin geleceğiniz, bu ülkenin geleceği için, şanlı bayrağımız için her türlü mücadeleyi göze aldık' söylemelerini isteyerek, mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Bu mücadele Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutsal mücadelesidir. Bu mücadele bir siyasi partinin mücadelesi olmasının ötesinde vatan mücadelesi, bayrak mücadelesidir" dedi.
Bütün vatandaşların demokratik ve özgür bir Türkiye'de yaşamak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu,"Bizim gibi düşünmeyen insanlarında özgürce düşüncelerini ifade edecekleri bir Türkiye istiyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada ciddi kaygılarımız var. Neden kaygılarımız var? Birinci nedeni, milletten oy alıp, milletin içinde virüslenen bazı milletvekilleri , üzülerek ifade ederim ki, Anayasa değişikliklerini görmeden imzalamışlardır. Onlara gerçek anlamda milletvekili değildir. İkinci önemli nokta, eğer milletin vekiliysek, hukuka inanıyorsak, hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, bir şey daha yapmalıyız. Anayasa'nın öngördüğü şekilde oyumuzu kullanmamız gerekiyor. Özellikle iktidar kanadının tüm milletvekilleri kabinlere girmeden, birbirlerine göstererek oy kullandılar. Şimdi sabahın ilk saatlerinde hukukun üstünlüğünü savunan ve savunmak zorunda olan Anayasa Mahkemesi değerli yargıçlarına sesleniyorum. Anayasa'nın değiştirilmesini teklif edilen maddelere sizde sahip çıkmak zorundasınız. Bu sadece bizim görevimiz değil bu ülkede yasayan her yurttaşın yargıçların görevidir. 54 maddedeki değişiklik tek madde halinde geçti. Oysa Anayasa diyor ki her değişiklik ayrı ayrı oylanması lazım" ifadelerini kullandı.
Demokrasi tarihi açısından önemli bir tarih olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bu tarih parlamentonun kendi yetkilerini devretme tarihidir. Bu tarihi bizim milli Kurtuluş Savaşı açısından da büyük önemi vardır. Bu tarih ayni zamanda bir parlamentonun kendi tarihine ihanet tarihidir. Saraydan alınıp millete verilen yetki bu değişiklikle tekrar milletten alınıp saraya veriliyor. Geldiğimiz nokta kocaman bir U dönüşü. Bütün vatandaşlara sesleniyorum: Demokrasiye sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Bu ülkede huzur içinde birlikte yasamak ve bu iradeyi göstermek hepimizin ortak görevidir" şeklinde konuştu.
(Ahmet Umur Öztürk / İHA)


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