Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Bu millet 15 Temmuz'da özgürlüğüne aşık olduğunu gösterdi'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Bu millet 15 Temmuz'da özgürlüğüne aşık olduğunu gösterdi'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu milletin 15 Temmuz'da özgürlüğüne aşık bir millet olduğunu dünyaya gösterdiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu milletin 15 Temmuz'da özgürlüğüne aşık bir millet olduğunu dünyaya gösterdiğini belirtti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde şehit yakınları ve gaziler için bir iftar yemeği verildi. Yemeğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, şehit yakınları ve gaziler çok sayıda vatandaş katıldı.
İftar sonrası bir konuşma yapan Bakan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu milletin, bin yıldır Anadolu topraklarında milli ve manevi değerleriyle var olduğunu vurguladı. Kaya, "Ramazan ayı bu değerleri güçlü bir şekilde hissettiğimiz, bizleri Allah'a yaklaştıran, sabrı ve infak etmeyi öğreten, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bir aydır. Rahmet ve mağfiretin, yardımlaşmanın, dayanışmanın, cömertliğin, şefkatin ve merhametin bizleri kuşattığı bu ayda, en büyük temennimiz yer yüzünde barış ve adaletin kalıcı bir şekilde tesis edilmesidir. Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Myanmar'da acı ve gözyaşının dinmesidir. Kadınlar ve çocuklar adına, yeryüzündeki tüm mazlumlar adına en büyük duamız budur" diye konuştu.

"BU MİLLET 15 TEMMUZ'DA ÖZGÜRLÜĞÜNE AŞIK OLDUĞUNU GÖSTERDİ"
Bakan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz'da özgürlüğüne aşık bir millet olduğunu dünyaya gösterdiğini belirterek, "Bizler şehadete sevdalı kahraman bir neslin evlatlarıyız. Can verdik, bedel ödedik fakat tek karış vatan toprağını hainlere, teröristlere teslim etmedik. Şairin ifadesiyle, 'Bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır / Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir." şeklinde konuştu.
Şehit yakınlarına seslenen Kaya, "Sizlerin göstermiş olduğu büyük fedakârlıkların, sabrın ve metanetin karşısında biliyorum ki sözlerimiz kifayetsiz kalır. Hükümet olarak acılarımızı hafifletmek, yaralarımızı sarmak için sizlere hizmetkar olmayı kendimize en büyük bahtiyarlık sayarız. Bu anlayışla maddi ve manevi tüm imkanlarımızı siz değerli kardeşlerimiz için seferber ettik. Şehit yakınlarımız için hükümet olarak bugüne kadar ne yapmamız gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden yerine getirdik ve yerine getirmeye devam ediyoruz. Onların aziz hatıralarını 15 Temmuz ruhuyla her yerde yaşatmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin emaneti bu topraklarda barışın, istikrar ve güvenin adresi olmayı, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumayı sürdüreceğiz" dedi.
Bakan Kaya, zaferin, adalet ve merhamet için mücadele edenlerin olduğunu dile getirerek, "Aziz milletimizin selameti, hak ve adalet için mücadele ediyoruz. Bu cennet vatan, kahraman ecdadımızın her karış toprağını ilim ve irfanla dokuyarak, bizlere emanet ettiği topraklardır" ifadelerini kullandı.
(Selim Bayraktar - Murat Ergin / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İftar dönüşü kaza: 7 yaralı
Van'da 10 kişilik terörist gruba hava harekatı
The Allman Brothers Band'in solisti öldü
İçerisinde 20 el bombasıyla sahile vurdu
56 günlük bebeğini zehirleyerek öldürdü
TFF'den 'Arena' hamlesi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bu kez de şoför uyudu: 8 ölü, 34 yaralı
Bu kez de şoför uyudu: 8 ölü, 34 yaralı
Erken emeklilik için 5 formül
Erken emeklilik için 5 formül
İşte Galatasaray'ın stadının yeni adı!
İşte Galatasaray'ın stadının yeni adı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'yi kastetmedim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'yi kastetmedim!
'Bunu yapanlar cezalandırılmalı'
'Bunu yapanlar cezalandırılmalı'
Tartışmalara son vermek için 'hilal gözlemi' yapıldı
Tartışmalara son vermek için 'hilal gözlemi' yapıldı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İftar dönüşü kaza: 7 yaralı
İftar dönüşü kaza: 7 yaralı
Van'da 10 kişilik terörist gruba hava harekatı
Van'da 10 kişilik terörist gruba hava harekatı
The Allman Brothers Band'in solisti öldü
The Allman Brothers Band'in solisti öldü
İçerisinde 20 el bombasıyla sahile vurdu
İçerisinde 20 el bombasıyla sahile vurdu
56 günlük bebeğini zehirleyerek öldürdü
56 günlük bebeğini zehirleyerek öldürdü
TFF'den 'Arena' hamlesi
TFF'den 'Arena' hamlesi
Sınır kapısında 36 kilo Afyon sakızı ele geçirildi
Sınır kapısında 36 kilo Afyon sakızı ele geçirildi
Başkent'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Başkent'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Ankara'da 10 araç birbirine girdi: 7 yaralı
Ankara'da 10 araç birbirine girdi: 7 yaralı
Şimşek, Soylu ve Özlü ilk iftarını Trabzonlularla açtı
Şimşek, Soylu ve Özlü ilk iftarını Trabzonlularla açtı
Depreme aldırış etmeden alışverişe devam ettiler
Depreme aldırış etmeden alışverişe devam ettiler
'Bu millet 15 Temmuz'da özgürlüğüne aşık olduğunu gösterdi'
'Bu millet 15 Temmuz'da özgürlüğüne aşık olduğunu gösterdi'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English