'Bu millet 15 Temmuz'da özgürlüğüne aşık olduğunu gösterdi'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu milletin 15 Temmuz'da özgürlüğüne aşık bir millet olduğunu dünyaya gösterdiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu milletin 15 Temmuz'da özgürlüğüne aşık bir millet olduğunu dünyaya gösterdiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde şehit yakınları ve gaziler için bir iftar yemeği verildi. Yemeğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, şehit yakınları ve gaziler çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar sonrası bir konuşma yapan Bakan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu milletin, bin yıldır Anadolu topraklarında milli ve manevi değerleriyle var olduğunu vurguladı. Kaya, "Ramazan ayı bu değerleri güçlü bir şekilde hissettiğimiz, bizleri Allah'a yaklaştıran, sabrı ve infak etmeyi öğreten, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bir aydır. Rahmet ve mağfiretin, yardımlaşmanın, dayanışmanın, cömertliğin, şefkatin ve merhametin bizleri kuşattığı bu ayda, en büyük temennimiz yer yüzünde barış ve adaletin kalıcı bir şekilde tesis edilmesidir. Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Myanmar'da acı ve gözyaşının dinmesidir. Kadınlar ve çocuklar adına, yeryüzündeki tüm mazlumlar adına en büyük duamız budur" diye konuştu.



"BU MİLLET 15 TEMMUZ'DA ÖZGÜRLÜĞÜNE AŞIK OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Bakan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz'da özgürlüğüne aşık bir millet olduğunu dünyaya gösterdiğini belirterek, "Bizler şehadete sevdalı kahraman bir neslin evlatlarıyız. Can verdik, bedel ödedik fakat tek karış vatan toprağını hainlere, teröristlere teslim etmedik. Şairin ifadesiyle, 'Bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır / Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir." şeklinde konuştu.

Şehit yakınlarına seslenen Kaya, "Sizlerin göstermiş olduğu büyük fedakârlıkların, sabrın ve metanetin karşısında biliyorum ki sözlerimiz kifayetsiz kalır. Hükümet olarak acılarımızı hafifletmek, yaralarımızı sarmak için sizlere hizmetkar olmayı kendimize en büyük bahtiyarlık sayarız. Bu anlayışla maddi ve manevi tüm imkanlarımızı siz değerli kardeşlerimiz için seferber ettik. Şehit yakınlarımız için hükümet olarak bugüne kadar ne yapmamız gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden yerine getirdik ve yerine getirmeye devam ediyoruz. Onların aziz hatıralarını 15 Temmuz ruhuyla her yerde yaşatmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin emaneti bu topraklarda barışın, istikrar ve güvenin adresi olmayı, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumayı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Kaya, zaferin, adalet ve merhamet için mücadele edenlerin olduğunu dile getirerek, "Aziz milletimizin selameti, hak ve adalet için mücadele ediyoruz. Bu cennet vatan, kahraman ecdadımızın her karış toprağını ilim ve irfanla dokuyarak, bizlere emanet ettiği topraklardır" ifadelerini kullandı.

(Selim Bayraktar - Murat Ergin / İHA)