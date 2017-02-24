Bu merdivende düşen düşene

Bu merdivenden kayan kayana.

Bu merdivenden kayan kayana.

Çin'de yağış nedeniyle kayganlaşan merdivenlerde birçok kişi düştü. Görüntülerde ilk olarak bir kadının aşağı doğru yuvarlandığı görülüyor. Ayağı kayan bir genç de basamaklardan kayarak aşağı düşüyor. Gencin düştüğünü görmesine rağmen attığı adıma dikkat etmeyen bir kişi daha kayganlaşan merdivenin azizliğine uğruyor. Bu ilginç görüntüler güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydediliyor.

