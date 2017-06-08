Bu mantar etten pahalı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin dağlık bölgelerinde yetişen 'çaşır' mantarı, kilosu 40 lira ile 70 lira arasında alıcı buluyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin dağlık bölgelerinde yetişen 'çaşır' mantarı, kilosu 40 lira ile 70 lira arasında alıcı buluyor.

İlçede kilosu 50 liradan satılan kuzu pirzoladan bile pahalıya satılan çaşır mantarını toplayarak pazarda satan Vedat Bulduk, pirzola eti kadar lezzetli olduğu için ve zor şartlarda toplandığı için fiyatının 70 liraya kadar çıktığını söyledi. Sık sık dağlık bölgelere çıkarak mantar toplayan Vedat Bulduk, "Dağlık yerlerde yetişen çaşır mantarını toplamak için yüksek kesimlere çıkanlar bu mantar için adeta birbiriyle yarışıyor. Mantarın yetiştiği bölgeler oldukça riskli ve ayı ile karşılaşma ihtimaliniz de oldukça yüksek. Geçtiğimiz ay komşu ilçemiz Alucra'da bir kişi mantar aradığı sırada ayı saldırısına uğramış ve canını zor kurtarmıştı. Bu kadar zahmetli olması fiyatına da yansıyor" dedi.

(Ahmet Yeles /İHA)