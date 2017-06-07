Bu mahallede davul çalınmıyor: Sebebi korkutucu

Bursa'da Emirsultan hazretlerinin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, yüzlerce yıldır Ramazan ayında sahurda davul çalınmıyor. Nedeni ise korkutucu.

Bursa'da Emirsultan hazretlerinin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, yüzlerce yıldır Ramazan ayında sahurda davul çalınmıyor. Nedeni ise korkutucu.

Merkez Yıldırım İlçesi'nde bulunan Emirsultan Hazretleri'nin Türbesi ve camisinin olduğu ve kendi adının verildiği Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Rivayete göre; önceleri davul çalan bir kişi, gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki mezarlıkta kalktığını söyledi. Benzer olayların yaşanması üzerine Emirsultan'da sahur vakti davul çalınmıyor.

Nüfusu 10 bini geçen Emirsultan Mahallesi sakinlerinden Şerafettin Torun, "40 yıldır Emirsultan'da oturmaktayım. Emirsultan'da davul çalınmaz 'Pilava Pilava' diye bağırılır. Bunun nedeni ise yüzlerce yıldır davul çalan kişilerin "aklını kaybettiği, tokat yediği ya da sıkıntı yaşadıkları" yönündeki rivayetler. Davul çalma geleneği, "Pilava geleneğine" çevrilmiş. "Pilava pilava' geleneği Emirsultan'da insanları sahura davet etmek demektir. Bizim bölgemizde çalışan görevli sahura bir süre kala zillere basıp 'Pilava Pilava' diyerek insanları sahura kaldırıyor" dedi. Nöbetleşe devam eden sistemde bazen bayanlar da kapı kapı gezip zillere basarak vatandaşları sahura kaldırıyor.

(Cengiz Gündüz-Samet Doğru/İHA)