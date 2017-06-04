Bu lezzet Ramazan'a özel

Gaziantep'te sadece Ramazan ayında yapılan Halep kahkesi, sofralardaki yerini aldı.

Gaziantep'te sadece Ramazan ayında yapılan Halep kahkesi, sofralardaki yerini aldı.

Türkiye'nin gastronomi turizmi alanında önemli bir itici gücü haline gelen Gaziantep, farklı lezzetleriyle Ramazan sofralarına zenginlik katıyor. Gaziantep'te sadece Ramazan ayında yapılan Halep kahkesi, sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor. Un, şeker, mahlep ve sıvı yağ ile yapılan kahkeye vatandaşlar, damakta bıraktığı tat ve özel aroması nedeniyle yoğun ilgi gösteriyor.

Kahke yapan simitçi Murat Türkoğlu, kahkenin Ramazan'a özgü olduğunu belirterek, "Sadece Ramazan ayında çıkıyor. İçinde şeker, tuz, yağ, bunlar var. Genelde vatandaşlar çay ile yerler, çok lezzetli oluyor. Ramazan'da kahkeye yoğun ilgi oluyor" diye konuştu.

Kahke almaya gelen vatandaşlar ise, özellikle iftardan sonra çay ile yediklerini ve çok lezzetli olduğunu, sadece Ramazan'da kahkenin yapıldığını söylediler.

(Lider Olgun - Mehmet Bulut / İHA)