Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bu kuyruk başka: 6 gündür bekliyorlar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bu kuyruk başka: 6 gündür bekliyorlar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Bilecik'in Bozüyük ilçesinde inşa edilen konutlardan 14'ünün başvuru önceliğine göre satılacağını duyan vatandaşlar, 6 gündür banka şubesi önünde kuyruğa geçerek nöbet tutuyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Bilecik'in Bozüyük ilçesinde inşa edilen konutlardan 14'ünün başvuru önceliğine göre satılacağını duyan vatandaşlar, 6 gündür banka şubesi önünde kuyruğa geçerek nöbet tutuyor.
TOKİ tarafından Yeni Doğan Mahallesi'nde yapılan 724 konuttan 14'ünün kurasız ve başvuru önceliğine göre açık satışa çıkarıldığını öğrenen 15 kişi, geçtiğimiz perşembe günü başvurunun yapılacağı bankanın İsmet İnönü Caddesi üzerindeki şubesinin önünde sıraya girdi. 14 asıl 1 de yedek olarak sıraya giren vatandaşlar, hava sıcaklıklarının eksi 15 derecelere kadar düşmesine rağmen yıllar sonra ilk defa bu kadar yaklaşmış oldukları ev hayallerinden vazgeçmemek için bütün zorluklara göğüs geriyor. Vatandaşlar, açık satış yöntemiyle satılacak konutlar için başvuruların başlayacağı 6 Şubat'a kadar sıralarını bozmadan beklemeyi sürdürecekler.

NÖBETİ İLK O BAŞLATTI
Geçtiğimiz Perşembe günü ban şubesi önüne gelerek nöbeti başlatan 2 yıllık evli Ercan Demirbaş, TOKİ'nin yapmış olduğu 724 konuttan birini alabilmek için 6 Şubat'a kadar bekleyeceklerini söyledi. Demirbaş, "Ben buraya geçtiğimiz Perşembe günü tek başıma geldim. Geldiğimde tek kişiydim. Beklemeye başladıktan sonra internet üzerinden paylaşım yaptım ve beklemeye başladığımı duyurdum, gelmek isteyenleri buraya davet ettim. Çünkü konut sayısı çok az, 14 tane. Burada yoğunluk olacağını biliyoruz. O yüzden perşembe gününden beri burada bekliyoruz" dedi.

EKSİ 15'LERİ GÖRDÜLER
Soğuk havalara da değinen Demirbaş, "Hava sıcaklıklarının geceleri eksi 14, eksi 15'lere indiğini gördük. Sonuçta bir yuvamız olacak. Ben 2 senelik evliyim. Daha ilk defa bir evim olacak. Bir yuva sahibi olabilmek için uğraş veriyoruz. İnşallah 6 Şubat'ta evlerimize kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

SADECE TUVALET İHTİYAÇLARI İÇİN AYRILIYORLAR
Demirbaş, şöyle devam etti:
"Genelde ayrılmıyoruz. Ayrıldığımızda da şöyle ayrılıyoruz. Tuvalet ihtiyaçlarımız oluyor. O zaman da yerimize birini bırakıyoruz. Hemen 10 dakika veya en geç yarım saat içinde gidip-gelip nöbete devam ediyoruz."

47 YILLIK EV HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BEKLİYOR
Sırada bekleyen Halide Sarı ise, 47 yıldır ev hayalini kurduğunu anlattı. Sarı, "Ev için bekliyorum. Kiradan kurtulmak istiyorum. Evlenecek çocuklarımız da var. Ev sahibi olmayı çok istiyorum. 47 sene sonra inşallah bu sefer olacak. Eşim çalıştığı için ben bekliyorum" diye konuştu.

"BEKLEYECEĞİZ, YILMAYACAĞIZ"
Kadir Altundaş da, Perşembe gününden beri beklediklerini yineledi. Altundaş, "Ev için 24 saat bekleyeceğiz, yılmayacağız. Hava sıcaklıklarının eksi 15'lere indiğini de gördük ama uyumadan buralardayız" şeklinde konuştu.
Kendilerine göre yaptıkları sıraya göre 14'ü asil 1 de yedek olmak üzere 15 vatandaşın ev nöbeti sürüyor.
(İsmet Cep - Kadir Çetin/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Denize uçan araçta can pazarı: Bebek kıyıya fırlatıldı
Bisiklet yarışında feci kaza
Kaçak sigarayla yakalanan şoför: Onları kim koydu?
Hırsızlar taşıyamadıkları kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar
Bakanlıktan sinema sektörüne dev destek
Türkiye-İsrail Siyasi İstişareleri 15. Toplantısı bugün
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
İsrailli Bakan açık açık tehdit etti! Ağır bedel ödetiriz
İsrailli Bakan açık açık tehdit etti! Ağır bedel ödetiriz
Kanadalı şirketten YPG'ye 4x4 zırhlı araç
Kanadalı şirketten YPG'ye 4x4 zırhlı araç
İstanbul için müthiş proje! Kanal İstanbul’dan çıkacak hafriyatla...
İstanbul için müthiş proje! Kanal İstanbul’dan çıkacak hafriyatla...
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme!
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme!
Merkez Bankası'ndan enflasyon raporu
Merkez Bankası'ndan enflasyon raporu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Denize uçan araçta can pazarı: Bebek kıyıya fırlatıldı
Denize uçan araçta can pazarı: Bebek kıyıya fırlatıldı
Bisiklet yarışında feci kaza
Bisiklet yarışında feci kaza
Kaçak sigarayla yakalanan şoför: Onları kim koydu?
Kaçak sigarayla yakalanan şoför: Onları kim koydu?
Hırsızlar taşıyamadıkları kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar
Hırsızlar taşıyamadıkları kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar
Bakanlıktan sinema sektörüne dev destek
Bakanlıktan sinema sektörüne dev destek
Türkiye-İsrail Siyasi İstişareleri 15. Toplantısı bugün
Türkiye-İsrail Siyasi İstişareleri 15. Toplantısı bugün
Vatandaşın 'nüfus' yorumu
Vatandaşın 'nüfus' yorumu
FETÖ soruşturmasında 8 askere tutuklama
FETÖ soruşturmasında 8 askere tutuklama
Hastaneden 'Hülya Sancaklı' açıklaması
Hastaneden 'Hülya Sancaklı' açıklaması
Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Borsa güne artıda başladı
Borsa güne artıda başladı
Borsa güne artıda başladı
Borsa güne artıda başladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English