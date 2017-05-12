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Bu kuş hem muhabbet hem dua ediyor
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Bu kuş hem muhabbet hem dua ediyor

Mersin'de Suriyeli sahibi tarafından henüz 1 aylıkken alınan ve 3 ay gibi kısa bir sürede 3 dilde 60 kelime öğrenebilen, İhlas Suresini de kesintisiz okuyabilen muhabbet kuşu, görenleri şaşkına çeviriyor.

Mersin'de Suriyeli sahibi tarafından henüz 1 aylıkken alınan ve 3 ay gibi kısa bir sürede 3 dilde 60 kelime öğrenebilen, İhlas Suresini de kesintisiz okuyabilen muhabbet kuşu, görenleri şaşkına çeviriyor.
Mersin'de 'İhlas Suresi' okuyup, konuşabilen muhabbet kuşunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 2 yıl önce Suriye'deki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye gelen 35 yaşındaki Diae Chehe Merkezi, 1 yıl önce muhabbet kuşu beslemeye başladı. Çalıştığı berberin yanında bulunan kuşçudan 1 aylıkken bir muhabbet kuşu olan Merkezi, her akşam kuşla konuşarak, ona konuşmayı öğretti. Konuşmanın yanında İhlas Suresi'ni de öğreten Merkezi, her geçen gün kuşuyla daha fazla konuşarak, ona yeni kelimeler öğretiyor. Şu anda Arapça, Türkçe ve İngilizce kelimeler söyleyebilen kuş, yeni kelimeler öğrenmeyi sürdürüyor.

"HER KUŞ BÖYLE KONUŞAMAZ"
Kuşla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Diae Chehe Merkezi, kuşu yavruyken aldığını söyleyerek, "1 yıl önce bunu aldım. Her gün akşam yarım saat beraber bir şeyler yaptık, konuştuk. İhlas Suresi'ni de bu süre içinde öğrettim. 'Seni seviyorum babacım', 'es-selamu aleyküm', 'I love you' gibi cümleler öğrettim. Her kuş böyle öğrenemez. Kuşum şu anda 60-70 kelime öğrenmiş. Bazı muhabbet kuşları konuşuyor ama böyle hepsi konuşamaz. Bu kuş şu anda papağan gibi oldu. Ne söylesek bir süre sonra söyleyebiliyor. Suriye'de 2-3 tane kuşum vardı, burada ilk kuşum. Bir aylıkken aldım şimdi 1 yaşında. 3 ay boyunca onunla konuştum. O da yaklaşık 3 ay sonra yavaş yavaş konuşmaya başladı. Bu kuş daha fazla bir şeyler öğrenebilir, konuşabilir. Eğer her gün onunla konuşmaya, öğretmeye devam edersem yine de öğrenebilir" diye konuştu.

"KUŞU SATIN ALMAK İÇİN BİN 500 LİRA VERDİLER"
Kuşu konuşurken görenlerin şaşırdığını belirten Merkezi, "Kuşu satın almak isteyenler oluyor. Geçen günlerde bir alıcı İstanbul'dan geldi. Ben 2 bin 500 lira istemiştim. O parayı çok buldu ve bin 500 lira verdi ama ben satmadım. Ancak müşteri gelirse, istediğim parayı alırsam satarım. Bundan sonra kuşa daha farklı şeyler de öğreteceğim. İnşallah ilerleyen günlerde Fatiha Suresi'ni de kuşa öğreteceğim. Kuş özellikle çocukların oynadığı oyuncaklara daha düşkün oluyorlar. Bu kuş da elimdeki oyuncakları görünce daha çok konuşuyor. Tabi bu oyuncaklar olmasa da konuşuyor ama oyuncaklara ilgi duyuyor. Bu kuşu her zaman konuşturabilirim. Yeter ki beni görsün. Eğer bu kuşumu satarsam, yine yavru bir ya da iki tane kuş alıp, onları da konuşturacağım, dualar öğreteceğim. Herkes kuşa konuşmayı öğretebilir ama kuşuna önem vermeli. Tabi her kuşu, herkes konuşturabilir ama bu şekilde konuşturamaz. Normalde bu tür kuşlar 1 kelime, 2 kelime belki 5 kelime olabilir ama bu şekilde herkes konuşturamaz. Şu anda 60-70 kelime öğrettim. Bu daha fazla da olacak. 100 kelime daha konuşabilir. Arapça, Türkçe, İngilizce kelimeler konuşuyor. Halen kelime öğrenmeye hazırdır" şeklinde konuştu.
Merkezi, Suriye'deki iç savaştan kaçarak 2 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, burada berberlik yaparak ailesine baktığını da sözlerine ekledi.
(Hüseyin Kar - Koray Ünlü /İHA)

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