Bu köyden iftar saatinde aç geçme şansınız yok

Gümüşhane-Erzincan karayolu üzerinde yer alan Kırıklı köyünde yıllar önce bir şoförün iftarını açmak için köyün kahvesinde peynir ekmek yemesiyle başlayan ücretsiz iftar etkinliği 12 yıldır her Ramazan ayında aralıksız devam ettiriliyor.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı ve 24 kilometre mesafedeki Gümüşhane-Erzincan karayolu üzerindeki Kırıklı köyünde 12 yıl önce başlayan ücretsiz iftar geleneği her geçen yıl daha da profesyonelleşerek devam ettiriliyor.

Köyün merhum muhtarı Alim Aşkın tarafından 12 yıl önce bir sürücünün iftarını açmak için yol kenarındaki köy kahvesinde peynir-ekmek yemesinin ardından köylüye yaptığı teklifle başlayan programda ilk olarak köyde yaşayanlar pişirdikleri yemekleri iftar saatinde alana getirerek ikram etmeye başladı. Daha sonraki yıllarda talebin yoğun olması üzerine köylüler bir mutfak kurarak aşçı tuttu. Sadece Ramazan aylarında gerçekleşen etkinlikte aşçı yemeğini mutfakta hazırladıktan sonra köyün gençleri tarafından yemek ikram edilen alana taşınarak yoldan geçenlere ikram edilmeye başlandı.

Pidesinden çorbasına, salatasından yemeğine kadar adeta lokanta hizmeti verilen köyde hem köylüler razı hem de iftar saatinde bu köye denk gelen oruçlu sürücüler. Köyde bulunan vatandaşların da eşlik ettiği yemeklerin tüm masrafları ise köydeki hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanıyor. Köy muhtarı Hasan Yağız, 12 yıldır devam ettikleri ve "Çok güzel bir adet" olarak nitelendirdiği etkinlikte artık vatandaşların bildiği için alıştığını fakat halen ilk kez gelen çok sayıda vatandaş olduğunu söyledi.



"BAZI KİŞİLER LOKANTA SANIYOR, PARA VERMEK İSTİYOR"

Muhtar Yağır, "Burada duran iftarını açıyor gidiyor. Biz durduruyoruz iftara yakın bazen. Yemeklerini yiyip, çaylarını içip gidiyorlar. Duranlar çok memnun oluyorlar. Hem aç karınlarını doyuruyorlar. Hem de böyle bir gelenek her yer de de yoktur. Bir aç doyurmanın ne kadar faziletli olduğunu biz biliyoruz. Zaten bilmeyenler bilmez, tokun açtan haberi olmaz. Bazı kişiler lokanta sanıyor. Para vermek itiyor. Biz diyoruz Allah rızası için yapıyoruz, para için yapmıyoruz, bedava yiyor ve yoluna devam ediyor" dedi.



"BAZEN 80 KİŞİ YEMEK YİYOR"

Köydeki hayırsever vatandaşların verdiği paralarla bu hizmet sürdürdüklerini ve bırakmayı hiç düşünmediklerini dile getiren Yağız, "Ben liste tutuyorum gidip Gümüşhane'den kumanya, Kelkit'ten et alıyoruz. Bir de aşçı tuttuk. 50 yıllık iyi bir aşçı. Mutfakta aşı pişiriyor. Yardımcıları var. Gelip burada servis yapıp olanları yediriyoruz. Ayriyeten köylülerde geliyor. Bazen oluyor 80 kişi duruyor burada" diye konuştu.

Gümüşhane'de ve ülkenin dört bir yanında 50 yıldır aşçılık yapan Muzaffer Gökçek ise yakın köyde ikamet ettiğini, öğleden sonra Kırıklı köyüne gelerek bir ana yemek, pilav, çorba ve salata yaptığını söyledi. Her gün değişik yemekler yaptığını ifade eden Gökçek, malzemeyi köylülerin aldığını, gelen vatandaşların çok memnun kaldıklarını dile getirdi.

(Recep Ergin /İHA)