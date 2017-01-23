Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bu köyde öpmek yasak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bu köyde öpmek yasak

Ünlü türkücü Aydın Aydın soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon hastalıklarına dikkat çekmek için bestelediği 'Öp-Me' adlı türküsüne klip çekerken, köyde ise öpüşmeyi yasakladı.

Ünlü türkücü Aydın Aydın soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon hastalıklarına dikkat çekmek için bestelediği "Öp-Me" adlı türküsüne klip çekerken, köyde ise öpüşmeyi yasakladı.
Türkiye'de ilk defa hayvanlarla düet yapan ve her defasında yaptığı klip ve şarkılarla gündeme gelen Hakkarili ünlü türkücü Aydın Aydın, bu defa gribal enfeksiyonların yol açtığı hastalıklara dikkat çekmek için "Öp-Me" adlı türküsünü besteledi. Hakkari'ye 45 kilometre mesafede bulunan 250 hane ve 2 bin nüfuslu Bağışlı köyünde ünlü türkücü Aydın Aydın, gribal enfeksiyona dikkat çekmek klip çekti. Köy girişinde kendisini karşılayan köy sakinlerini öpmeden ellerini sırayla sıkan türkücü Aydın, daha sonra çocuklarla düet yaptı.
Ünlü türkücüyü köy girişinde karşılayan köy sakinleri, Aydın Aydın'ın Türkiye'ye çok yenilikler getirdiğini belirterek, köyde artık öpmeyi yasakladıklarını söylediler. Ellerinde "Türkiye, kulak ver bu sese, sakın öpme", "Gribim öpme", "Hastayım öpme", "Öpmek sağlığa zararlıdır", "Amca ısırma" gibi değişik dövizler taşıyan çocuklar da yüzlerine taktıkları maskelerle anne ve babalarına seslenerek kendilerini öpmemeleri çağrısında bulundular.
Öp-Me isimli türküsüne çocuklarla düet yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan türkücü Aydın Aydın, gribal enfeksiyona yakalanmış yüz binlerce insanın olduğunu belirterek, bu gribal enfeksiyona öpme ve öpüşmenin davetiye çıkardığını söyledi. Aydın, "Gribal enfeksiyon aslında yüz binlerce insanın sıkıntısıdır. İş adamları, sanatçılar, siyasetçiler ve binlerce insanın dert yandığı bir hastalıktır. Bunu da ilk defa ben dile getirdim. Kalabalık alanlarda, düğünlerde, seyranlarda bence kendi aramızda bu öpüşmeyi kaldırmamız lazım. Sonuçta öpüşmek insanların doğal hakkıdır. Fakat o gribal enfeksiyonun insanlara geçmesi, özellikle bazı insanlar çocukları severken hem öpüyor hem de ısırıyor. Çocuklarımızı, sevdiğimiz insanları lütfen öpmeyelim. Ayrıca selam Allah'ın selamıdır, sünnettir. Verilir alınır. Bizim örf ve adetlerimizde çok önemli bir yeri vardır. Buradan tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Ben Hakkari'nin Bağışlı köyünde yaptığım türküyle kendi köyümde öpmeyi kaldırdım. Tek dileğim bütün her tarafta bu gribal enfeksiyondan dolayı öpüşmenin kaldırılmasıdır" dedi.
Ünlü türkücü, daha sonra bir ahırın önündeki küçükbaş hayvanların arasına girip koyun ve kuzulara maske takarak düet yaptı. Ünlü türkücü kuzulara "Öp" deyince kuzuların "Me" demesi ilginç görüntülere sahne oldu.
Yüzlerinde maske bulunan hayvanların arasında oturan Aydın Aydın, Türkiye'de ilk defa öpme yasağını uyguladıklarını belirterek, köylerinde artık insanların öpüşmeyeceğini söyledi. Aydın, "Köyümüzde koyun ve kuzularda bundan böyle öpüşmüyor. Bunlar da artık maskeli. Çünkü hayvanlarda da gribal enfeksiyon çok çabuk görülebiliyor. Bu hastalık kısa sürede hayvanları da öldürebiliyor. Bundan böyle bizim Bağışlı köyümüzde koyunlar, kuzular ve hayvanlar da maskeli gezecek ve öpüşüp koklaşmayacak" şeklinde konuştu.
Yaklaşık 2 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doları bozdurun çağrısı üzerine türkücü Aydın Aydın, bu kez de bir bavul dolusu doları Zap Suyu'na boşaltarak TL'ye destek vermişti.
(Mimar Kaya / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor
Erdoğan Tanzanya'da top atışlarıyla karşılandı
Beşiktaş maçına 5 TL'ye bilet
Yunanistan 8 darbeci hakkındaki kararı erteledi
İzmir'de ele geçirildi!
İlhan Cavcav'a son veda
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Öğretmenin yaptığı anket iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Öğretmenin yaptığı anket iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası
Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası
'Bir aylık elektrik faturası bedavaya gelebilir'
'Bir aylık elektrik faturası bedavaya gelebilir'
İstanbul'a kar geri dönüyor
İstanbul'a kar geri dönüyor
AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı
AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı
Mardin'de çatışma! Helikopterler havalandı sıcak anlar yaşanıyor
Mardin'de çatışma! Helikopterler havalandı sıcak anlar yaşanıyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor
İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor
Erdoğan Tanzanya'da top atışlarıyla karşılandı
Erdoğan Tanzanya'da top atışlarıyla karşılandı
Beşiktaş maçına 5 TL'ye bilet
Beşiktaş maçına 5 TL'ye bilet
Yunanistan 8 darbeci hakkındaki kararı erteledi
Yunanistan 8 darbeci hakkındaki kararı erteledi
İzmir'de ele geçirildi!
İzmir'de ele geçirildi!
İlhan Cavcav'a son veda
İlhan Cavcav'a son veda
Bu köyde öpmek yasak
Bu köyde öpmek yasak
Akdağ'dan 'gereksiz antibiyotik kullanımı' açıklaması
Akdağ'dan 'gereksiz antibiyotik kullanımı' açıklaması
PKK'nın finans kaynağına tarihin en büyük darbesi
PKK'nın finans kaynağına tarihin en büyük darbesi
Memura ikramiye müjdesi! 7 bin 500 lira ödenecek
Memura ikramiye müjdesi! 7 bin 500 lira ödenecek
İstanbul'da 'bakım çalışması' trafiği
İstanbul'da 'bakım çalışması' trafiği
Trump, Kuran'ı Kerim dinledi
Trump, Kuran'ı Kerim dinledi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English