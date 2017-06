'Bu konuda kim farklı düşünürse bilsin ki alacağı cevap açıktır'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 'Bu topraklara göz diken hainlere bugüne kadar olduğu gibi ders vermeyi sürdüreceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Bunu halkımızla askerimiz el ele, gönül gönüle, kucak kucağa yapacak. Bu noktada her kim farklı düşünürse, bilsin ki alacağı cevap açıktır' dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, incelemelerde bulunmak akşam saatlerinde Yüksekova'ya geldi. Uçakla Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na inen Bakan Işık'ı Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve diğer yetkililer karşıladı. Buradan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Işık, düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Işık'a iftarda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel de eşlik etti.

Programda bir konuşma yapan Bakan Işık, "Bu vatan bir bütündür. Bu vatanın üzerinde yaşayan her bir kardeşimizin bu ülkenin sağladığı imkanlardan yararlanmada eşit hakka sahip olduğunu özellikle belirtmek isterim. Şehitlerimiz bu ülkenin, milletin, birliğinin, beraberliğinin en önemli, anlamlı işaretleridir. Kaderimiz, sevincimiz, üzüntümüz bir. Biz, bir tek milletiz. Bu bir, beraber olmanın bedelini de hep beraber çok zaman ödedik. Terörle amansız bir mücadele veriyoruz. Ülkemizin her bir karışına hizmet götürmenin gayreti içerisindeyiz. Önümüzdeki süreç Yüksekova'nın çok daha güçlü bir merkez haline gelmesini sağlayacak. Biz birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimiz güçlendirdikçe birilerinin hayalleri boşa gidecek ama bu millete kendini mensup hisseden bu aziz milletin bir ferdi olduğunu düşünen herkes için inşallah gelecek günler çok daha güzel olacak. Hakkari'yi, Şırnak'ı, Cizre'yi, Siirt'i, Batman'ı Edirne'den, Tekirdağ'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ayırmaya çalışanlar hiçbir zaman bu emellerine nail olamayacaklar. Bu topraklara göz diken hainlere bugüne kadar olduğu gibi ders vermeyi sürdüreceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Bunu halkımızla askerimiz el ele, gönül gönüle, kucak kucağa yapacak. Bu noktada her kim farklı düşünürse, bilsin ki alacağı cevap açıktır" şeklinde konuştu.

İftar programının ardından Cengiz Topel Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Işık, temaslarının ardından tekrar Tümen Komutanlığı'na geri döndü.

