Bu kez uyku için kayalıkları seçti

Geçen yıl Yunanistan'ın Sisam adasından gelerek, Kuşadası Marina içindeki bir teknenin içine çıkıp uyuyan akdeniz foku, bu kez uyumak için Kuşadası Körfezi'nin bir başka kıyısını tercih etti.

Geçen yıl Yunanistan'ın Sisam adasından gelerek, Kuşadası Marina içindeki bir teknenin içine çıkıp uyuyan akdeniz foku, bu kez uyumak için Kuşadası Körfezi'nin bir başka kıyısını tercih etti.

Uyumak için Özdere sahilindeki kayalıklara çıkan Akdeniz foku ilgi odağı oldu. Sahil güvenlik ve çevreciler, foku korumak kayıklarda güvenlik çemberi oluşturdu. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'ndeki Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi'ndeki kayalıklarda Akdeniz foku olduğu yönünde gelen ihbarı değerlendiren Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, hemen bölgeye hareket ederken, aynı anda da Akdeniz foku ve carette caretta çalışmalarıyla ismini duyuran Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD)'ne de haber verdi. Kayalıkların olduğu bölgeye hareket eden Dernek Başkanı Bahattin Sürücü başkanlığındaki EKODOSD ekibi, hemen güvenlik şeridi oluşturarak, foka dokunmak isteyen meraklı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Büyük ilgi gören Akdeniz fokunun kayalıklarda uyumasını izlemek isteyen Özdereliler, sahil kesimine akın etti ve cep telefonlarıyla bu ilginç durumu kayıt altına aldı.

(Zafer Hacısalihoğlu / İHA)