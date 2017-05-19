Bu kez şehitler için kırdı

Milli tekvandocu ve dövüş sporları antrenörü Battal Gazi Özçınar, 15 katlı mermer blokları bu kez şehitler anısına kırdı. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ile emniyet mensupları da gösteriye tanıklık etti.

Milli tekvandocu ve dövüş sporları antrenörü Battal Gazi Özçınar, 15 katlı mermer blokları bu kez şehitler anısına kırdı. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ile emniyet mensupları da gösteriye tanıklık etti.

Rekor denemeleri ile gündeme gelen milli tekvandocu budokai antrenörü Battal Gazi Özçınar,19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında mermer kırma rekorunu bu kez şehit polisler için gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gerçekleştirilen gösteriye, bazı polis müdürlerinin yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan da şahitlik etti. Önceki yıllarda 1 tonluk mermeri kırarak bir rekora imza atan Özçınar, antrenörlüğünü yaptığı milli tekvandocularda Fatma Coşkun ve Hilal Burcu Yıldız ile birlikte şehit polisler için bu kez 15 katlı mermer kırdı.



RAVZA KAVAKÇI KAN'DAN 15 TEMMUZ VURGUSU

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen gösteride şehitlik mertebesinin önemine vurgu yaptı. Kavakçı Kan, "Allah inşallah rahmet eylesin. Onların şefaatlerine hepimizi nail eylesin. İnşallah bizlere de vakti geldiğinde şehadet nasip eylesin. Nasip olmadı 15 Temmuz'da ama, inşallah genç evlatlarımıza Allah hayırlı, uzun ömürler versin" diye temennide bulundu.



DAHA ÖNCE TESCİLLENEN REKOR GÖSTERİSİ

Öğrencileri ile birlikte 7 farklı katmanı kırarak gösteri yapan Battalgazi Özçınar, "Polislerimize ve güvenlik kuvvetlerimize adamak istiyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapmaktaki amaçlarımızdan biri; şehit polislerimize, yerinde, kendi kurumlarında onların anısına yapmak. Burada yapmak istediğimiz şey; bir rekor. Daha önce tescillenmiş bir rekor" dedi.

Gösteriye katılan ve 15 mermeri kırarak etkinlikte yer alan tekvandocu Fatma Coşkun ise heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Polislerimiz önemli. Böyle bir günde bunu gerçekleştirmek gurur verici" dedi.

Sporculardan Hilal Burcu Yıldız da gösteriye eşlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yapılan gösterilerin ardından rekortmen tekvandocu Özçınar ve beraberindeki sporcuları, Türk Bayrağı açarak polislere selam verdi.

(Sadık Kahraman / İHA)