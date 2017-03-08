Bu kez anneler maç yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen anneler halı saha maçı yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen anneler halı saha maçı yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Bodrum Göztepe Futbol Okulu tarafından özel bir maç düzenlendi. Futbol okulunda eğitim alan öğrencilerin anneleri özel bir maçta karşı karşıya geldi. Akşam başlayan maç öncesi anneler tabata adı verilen egzersiz çalışmaları yaptı. Yaklaşık 15 dakika süren egzersizlerin ardından maç başladı. Çatal Bıçak Takımı ile Nevresim Takımı arasında oynanan maçta anneler kıran kırana mücadele ederken çocuklar ve babalar da saha kenarında tezahürat yaptı. 10'a dakikadan 2 devre halinde oynanan müsabaka 2 - 2 berabere bitti.



ÇATAL BIÇAK TAKIMI İLE NEVRESİM TAKIMI KAPIŞTI

Bodrum Göztepe Futbol Okulu sorumlusu Emrah Çatak ise annelere yönelik yaptığı konuşmada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Takımımızın adları "Çatal Bıçak Takımı" ile "Nevresim Takımı". Katılan tüm annelerimize ve kenardan maçı izleyen minik kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Dünya Emekçi Kadınlar Günü için farkındalık yaratmak istedik. Annelerimizi de yeşil sahaya indirdik. İnşallah hep beraber eğleneceğiz" dedi. Böyle bir etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatice Türkoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir maç yapıyoruz, çok heyecanlıyız. Daha önce hiç futbol oynamamıştım. İlk defa oynayacağım. Buradan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşil sahada ter döken annelerden Neşe İnce ise "Çocuklarımızın neler başardığını gördük. Dünya Kadınlar Günü'nde hocamızın bize hazırladığı bu organizasyon çok hoşumuza gitti, çok keyif aldık" şeklinde konuştu. Maç sonunda basın mensuplarına poz veren anne ve çocuklar daha sonra Ege yöresi halk oyunları oynadı.

