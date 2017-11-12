12.11.2017 15:24 Bu kentte hava kirliliği alarm veriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine göre 'hassas' olarak belirlenen Manisa'daki hava kirliliği, Spil Dağı Milli Parkından da görüntülendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine göre "hassas" olarak belirlenen Manisa'daki hava kirliliği, Spil Dağı Milli Parkından da görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine göre ulusal sınır değerleri 70 iken Manisa'da hava kalitesi indeksi 102 olarak ölçüldü. Manisa'nın kömür madenlerinin bulunduğu ilçesi Soma'da ise değerler 110'u gösterdi. 101 ile 150 arası 'Hassas' olarak nitelendirilen değerler korkuttu. Manisa kent merkezinin üzerini kaplayan siyah hava tabakası korkunç bir görünüm sergilerken, siyah hava tabakası Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkından görüntülendi.



VALİDEN DEĞERLENDİRME

Durumu değerlendiren Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise durumun hava koşullarından kaynaklandığını ve mutlak bir kirliliğe işaret etmediğini belirterek, "Devamlı gözlemlediğim bir şey. O hava basıncıyla ilgili. Her zaman gözlemsel teşhisler hava kirliliğine işaret etmiyor. Bizim hava kirliliğini ölçen raporlayan analiz eden ölçüm istasyonlarımız var. Bu gördüğünüz yoğunluğun içindeki gaz yoğunlukları şu an insan sağlığına zarar verecek ölçüde değil ama hassas çizgide. Birazcık hava koşullarından, meteorolojik koşullardan, basınçtan, Manisa'nın dağın eteğinde konumlanmış pozisyonundan kaynaklanıyor. Daha iyileşecek tabi. Doğalgazın yaygınlaşması, gaz emisyonunun arıtma filtrelerinin çoğalmasıyla birlikte daha güzel bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Denetimler yapılıyor, izlemeler yapılıyor. Çok ciddi bir sorun yok. Görüntü yanıltmasın. Mutlak bir kirliliğe işaret etmiyor" diye konuştu.

(Aykut Yeniçağ/İHA)

