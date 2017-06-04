Bu keçi civciv yiyor

Civciv yiyen keçi görüntülere böyle yansıdı.

Civciv yiyen keçi görüntülere böyle yansıdı.

Çin'de civcivlerle dolu kasaların başında bir keçinin olduğu görülüyor. İnatçılığıyla bilinen hayvan, kasadan ağzına aldığı civcivleri çiğneyerek mideye indiriyor. Bu ilginç anlar görüntülere de anbean yansıyor.

