Bu kazada 2 taraf da suçlu

Beşiktaş Levent'te ters istikametten gelen bir motosiklet, yasak yerden 'u' dönüşü yapan otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak yere savrulan motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Beşiktaş Levent'te ters istikametten gelen bir motosiklet, yasak yerden "u" dönüşü yapan otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak yere savrulan motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Beşiktaş Levent Konaklar Mahallesi Akçam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akatlardan 4. Levent istikametine giden 34 TD 7859 plakalı motosikletin sürücüsü Hamza Yılmaz, ters istikametten caddeye girdi. Cadde üzerinde bir süre seyir eden motosiklet sürücüsü, o esnada yasak olan yerden "u" dönüşü yapan Sinan H. idaresindeki 34 EG 3226 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



YİNE TERSTEN GELMEYE VE YASAK YERDEN "U" DÖNÜŞÜ YAPMAYA DEVAM ETTİLER

Kazaya Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, her 2 sürücüye de asli kusur verdi. Göz göre göre gelen kazanın ertesi günü sürücüler yine tersten gelmeye ve yasak yerden "u" dönüşü yapmaya devam ettiler. Cadde üzerinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve MOBESE kameralarının olması rağmen yasak dönüşleri yapan sürücüler kameralara da yansıdı. Olayın yaşandığı cadde üzerinde seyir eden Muhammet Yılmaz, "Geçenlerde sola dönüş yaptığı için 2 taksi kafa kafaya çarpıştı. Normalinde EDS kamerası da var, kameranın olduğunu da fark etmiyorlar" dedi.

Başka bir motosiklet sürücüsü ise "Dönülmez tabelası olmasına rağmen dönüyorlar. O yüzden kazalar olabiliyor. Burada ters dönen gördüm ama yanlış" ifadelerini kullandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık / İHA)