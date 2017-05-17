Bu kaza 'Son Durak' filmden bir sahne değil !

Dev ağacın devrilmesiyle kırılan elektrik direği kadın motosikletlinin üzerine düştü. Can alan kaza kameraya böyle yansıdı.

Dev ağacın devrilmesiyle kırılan elektrik direği kadın motosikletlinin üzerine düştü. Can alan kaza kameraya böyle yansıdı.

Tayland'da korku filmlerini aratmayan bir kaza yaşandı. Caddenin kenarında bulunan dev ağaç, trafiğin yoğun olduğu sırada yola devrildi.

Ardından domino taşı etkisiyle kırılan elektrik direklerden biri de caddeden geçen kadın sürücünün üzerine çakıldı. Feci kazada talihsiz kadın hayatını kaybetti.

