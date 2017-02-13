13.02.2017 15:01 Bu kareler AB ülkelerinde sigara kullanımını azalttı

Avrupa Birliğinin sigara bağımlılığını azaltmak için başlattığı kampanyalar netice vermeye başladı. Avrupa Birliğinin sigara bağımlılığını azaltmak için başlattığı kampanyalar netice vermeye başladı.

Mayın 2016'dan itibaren piyasada satılan bütün sigara paketlerinde konulan kararmış akciğerler, çürük dişler, cesetler ve istikrarsız ilişkileri konu alan fotoğraflarla yapılan ikazlar olumlu netice verdi. Sigara kullanımında ciddi azalma görüldü. Bir yıl önce günlük olarak 13-16 sigara tüketenlerin şimdi günde 9-10 adet sigara kullandığı ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı, sigara ve tütünlü mamullere yönelik gerçekleştirilen kampanyaların etkili olduğunu, tütün ürünlerinin insan sağlığındaki yan etkileri anlatılınca kullananların sayısında azalma olduğunu açıkladı.

Almanya Tütün Üreticileri Birliği Başkanı Michael von Foerster, sigara kullanımında düşüş olduğunu ancak elektronik sigara üretimi ve tüketiminde büyük artış kaydedildiğini söyledi. Foerster, özellikle gençler arasında nargile, yaşlılarda puro ve pipo kullanımının arttığına dikkat çekti.

Federal İstatistik Dairesi Almanya'da 2015 yılında 75 milyar sigara üretildiğini, 2016 yılında ise üretimde yüzde 7.7 oranında düşüş olduğunu açıkladı.

(Mehmet Koca / İHA)

