Bu kadarına da pes artık !

Onlarca keresteyi kapıları açık otomobilde taşıyan sürücü trafiği tehlikeye düşürdü.

Onlarca keresteyi kapıları açık otomobilde taşıyan sürücü trafiği tehlikeye düşürdü.

Rusya'da araç kamerasına yansıyan görüntü izleyenleri şoke etti. Olabileceklere aldırmadan ilerleyen sürücünün bu ihmali diğer sürücülerin de tepkisini çekti.

