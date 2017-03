'Bu iş Kurtuluş Savaşı meselesidir'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Bu iş AK Parti, CHP meselsi değil milli bir meseledir. Kurtuluş Savaşı meselesidir. Bir daha Türkiye'yi istikrarsızlığa, koalisyonlara, ülkeyi mahkum edemeyecekler' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'nin Tavas ilçesinde DSİ Tesisleri Temel Atma Töreni ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür Ve Orköy Kredi Sertifikalarının Dağıtım Törenine katıldı.



"KAYMAKLI LOKUM GETİREMEDİK"

12 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilecek olan Kızılca Göleti ve Sulama Tesisi'nin, Tavas Belediyesi önündeki temel atma töreninde konuşan Bakan Veysel Eroğlu, "Tavas, Orman ve Su İşleri Bakanlığının bir ilçesidir. Ne gerekiyorsa hizmetleri yapacağız. Bugün 16 tesisin temelini atıyoruz. 100 milyonluk yatırımı yapacağız. Buraya sadece 16 tesisin temel atması dışında müjdelerle geldik. Eli boş gidilmez. Afyonkarahisar'dan gelmedik. Size kaymaklı lokum getiremedik. Havadan geldik" diye konuştu.



"DENİZLİ'Yİ AK PARTİ HATIRLADI"

Denizli'ye bir şehir ormanı, kavşaklar, meydanlar kazandırdıklarını hatırlatan Bakan Eroğlu, "Hizmet adına ne gerekiyorsa yapmak bizim boynumuzun borcudur. Daha önce verdiğimiz 18 müjde vardı, bu kez 21 müjde ile geldik, toplamda 39 müjdeye ulaştık. Denizli'de sulanmadık arazi bırakmayacağız. Ne kadar gölet ve baraj varsa inşa edeceğiz. Denizli'yi AK Parti hatırladı. Diğer hükümetler Denizli'yi unutmuştu. 11 trilyonluk yatırımı hükümetimiz yapmış. Sizlere hizmet bizim için ibadettir. Bir baraj yokken, 13 baraj, 7 göleti Denizli'ye yaptık. İptidai sulama tesislerini yeniledik. Yağmurlama, damlama sistemine geçtik. 800 bin dekar arazide sulama yapmışız. Burada adam seksen biter. Yılda vatandaşımıza 854 milyon TL ilave gelir artışı sağlamıştır" dedi.



"EGE GELİŞİM PROJESİ"

Denizli'de 68 derenin ıslahı ile taşkınları önlediklerini aktaran Bakan Eroğlu, "Denizli 109 milyonu toprakla buluşturduk. Her tarafı ağaçlandırıyoruz. Vatandaşımıza fidan dağıtıyoruz. Eskiden ormana girilmezdi. O zaman devlet ormancılığı vardı şimdi insan ormancılığı var. Denizli'ye dünyanın en büyük tabiat turizmi merkezi yapacağız. Doğa turizmi çok fazla gelir getiriyor. Doğa turizmi master planı hazırladık. Artık zengin turistler Denizli'ye gelecek. 31 tane otomatik meteoroloji ölçüm merkezi kurduk. Bu bölge için Cumhurbaşkanının talimatıyla kalkınma projesi hazırladık. Ege Gelişim Projesi, GAP'tan daha büyük bir proje. İçinde 35 baraj, 80 tane sulama tesisi, 94 dere ıslahı, 3 şehir ormanı, 3 bal ormanı kurulacak. Denizli'nin meşhur bal markası olsun. Adını ne koyarsanız belki Horoz bal olur. 39 adet mesire yeri, tıbbı ve aramotik bitkiler merkezi.2023 yılına kadar 5 milyar dolar bu alandan ihracat yapma hedefi koyduk. Şifalı bitkileri dünyaya ihraç edeceğiz. Türüf mantarı seferberliği gibi zeytin gibi tam 26 tane eylem planımız var. Ormanlarımızı kırsal kalkınmanın lokomatifi olarak kullanıyoruz. 5 bin köy ve mahalle 5 bin gelir getirici orman kuracağız" ifadelerini kullandı.



"YÜZDE 100 'EVET' BEKLİYORUZ"

"Hükümet mührünü vurdu" diyen Bakan Eroğlu, "Yapılanlar hayal bile edilmezdi. Bunlar istikrar sayesinde oldu. İstikrar için 16 Nisan'dan sandıklar kurulacak. Bir şeye karar verilecek, büyük Türkiye için, güçlü Türkiye için, gençlerin istikbali için, küresel güç Türkiye için kararımız, 2023, 2053, 2073 hedefleri için kararımız 'Evet'. Ortalama bir hükümetin ömrü 17 ay. Bir daha koalisyon dönemleri, kısa dönemli hükümetler olmaması için ,' Evet' diyoruz. Tavas'tan yüzde 100 'Evet' bekliyoruz" dedi.



"HAİNLER GELDİĞİ ZAMAN YERİN DİBİNE GÖMERİZ"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2004 yılında AK Parti İl binasının üzerine 'Denizli hak ettiğini alacak' diye yazan bir slogan astıklarını hatırlatarak, Denizli'nin bugün Ege'nin, dünyanın sayılı şehirlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Verilen her sözü tek tek yerine getirdiklerinin altını çizen bakan Zeybekci, "Denizli'de insanlarımızın yerinde mutlu olmasını istiyoruz. Denizli'de her alanda bir tek yeri kalan, parası yoktu, projesi yoktu, cek, cakla işimiz şimdiye kadar olmadı. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım. 15 Temmuz ihaneti gibi, FETÖ, DAEŞ, PKK gibi müsibetlerden Rabbim ülkemizi korusun. Hainler geldiği zaman yerin dibine gömeriz. Tuzak kuranların tuzağını başlarına geçiririz. Bu ülkede yapılan her şey bu milletin adamları tarafından millet sevdası ile yapılıyor. Bu ülkede yüzde 7 bin faiz vardı, 100 liranın 87 lirası faize gidiyordu. IMF'yi Türkiye'den geriye borçları ödeyerek kim gönderdi. Recep Tayyip Erdoğan geri gönderdi. Bugün Türkiye, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi durumunda" ifadelerini kaydetti.



"BU DÜZEN SAYESİNDE 60 DARBESİNİ, 80 DARBESİNİ, 28 ŞUBAT'I, KRİZLERİ MİLLETİN BAŞINA SARDILAR"

16 Nisan'da ülke geleceğine, bağımsızlığına oy verileceğini dile getiren Bakan Zeybekçi şunları söyledi:

"Ne olsunlar ne donsunlar iki arada bir derede kalmamızı istiyorlar. Türkiye'nin burunun hafif suyun üzerinde kalmasını istiyorlar. Türkiye'de güçlü iktidar istemiyorlar. Kaynaklarının ülkenin gelişmesine tahsil edilmesini istemiyorlar. Bu düzen sayesinde 60 darbesini, 80 darbesini, 28 Şubat'ı, krizleri milletin başına sardılar. Bu millet bağımsızlı, istikbal savaşı veriyor. 16 Nisan'da AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a değil ülke geleceğine bağımsızlığına oy verecek. Bu hain tuzak ve hastalıkların ortaya çıkmaması için oy kullanacak. PKK, ihanet çetesi bu ülkeyi bölmek isteyenler, silaha sarıldılar. Neden hükümetle ilgili 7 Haziran'da bir belirsizlik vardı. Birileri artık Türkiye'yi sömüremeyecekler, Türkiye'de seçimden istikrar çıkacak. İster soldan ister sağdan gelsin, seçime giderken belli çoğunluk ve beş yıl boyunca gelecek."



"BUGÜN TAVASLI BİR TÜTÜN İŞÇİSİNİN OĞLU EKONOMİ BAKANIDIR"

Muhalefeti de eleştiren Bakan Zeybekci, "Çıkmış diyor ki, bu seçmen yaşı 18'e inerse bizim kasabanın bakkalı oğlu olacak mı milletvekili. Bugün Tavaslı bir tütün işçisinin oğlu Ekonomi Bakanıdır. Manifaturacının oğlu bugün Orman ve Su İşleri Bakanıdır. Kılıçdaroğlu'nun ağzına, 'Biz bu milletin hizmetkarıyız' sözü yakışır mı? Bu sözü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çıkardı. Bu bir siyasi mesele değil milli bir istikbal meselesidir. Milletin kaderidir. Bir de akıllı bunlar, alengirli işleri yapamayız biz. 'Evet' de Tayyip Erdoğan burada kalamayacak ondan sonra ne olacak diyorlar. Analar ne Recep Tayyip Erdoğanlar doğurur sen merak etmede. Başbakanımız bu yeni düzenleme Recep Tayyip Erdoğan için değil her doğan için dedi. Bu ülkenin geleceği için yapıldı. Bu oyunlara gelmeyin. Bu iş AK Parti, CHP meselsi değil milli bir meseledir. Kurtuluş Savaşı meselesidir. Bir daha Türkiye'yi istikrarsızlığa, koalisyonlara, ülkeyi mahkum edemeyecekler. Bunun Recep Tayip Erdoğan ile ne alakası var. Bu düzen bu millet için kuruluyor Bu önümüzde bir fırsat" dedi.

Tavas'tan yüzde yüz sonuçlu bir 'Evet' beklediğini vurgulayan Bakan Zeybekci, "Siyaset bir yarıştır. Siyaset aynı zamanda birinci masada şehirlerin yarışıdır. Türkiye ortalamasının üzerinde ve altında olan şehirler var. Denizli eğer Türkiye ortalamasının altında olursa şimdi hocamla Bakanlar Kurulunda karşılıklı oturuyoruz, Afyon'dan yüzde 65 alıp geliyor, karşımda kasılıp oturuyor. Genel seçimlerde biz Denizli'de yüzde 46-47 ile kurulda bakanımızın karşısında küçülüyoruz. Gözünüzü seveyim, hocamın karşımda kasılmasından kurtarın beni. Görev sizindir. Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi, olması için 16 Nisan'da 'Evet' diyoruz" dedi.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, 13 yıllık süre içinde yılda 1 milyarın üzerinde Denizli'ye yatırım geldiğinin altını çizdi.



"DENİZLİ'YE BONKÖR DAVRANILDI"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin bir bakanı var gibi görünmesine rağmen diğer bakanının Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun olduğunu söyledi. Bozdağ'daki kayak merkezinin altında her iki bakanın imzasının olduğunu dile getiren Zolan, "Denizli'ye bonkör davranıldı. Yatırımların altında her iki bakanımızın imzası vardır. Bu güzel hizmetlerin de açışını hep birlikte yaparız. 100 milyonluk yatırım Denizlimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, yapılan sulama tesisinin tamamen modern ve borulu olduğunu kaydetti. Son 14 yılda Denizli'ye 13 baraj yapıldığını aktaran Acu, "455 bin dekar araziyi modern sulama ile buluşturduk. Çiftçilerimize 860 milyon gelir arttırmalarını sağladık" dedi.



BAKANLARA EFE KIYAFETİ HEDİYE EDİLDİ

Bakan Eroğlu ve Zeybekci'ye, Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol tarafından efe kıyafeti ile tel kırma sanatı ile örülen 'Evet' yazılı el işi ürün hediye edildi. İki Bakanın birbirlerinin başına efe fesini takmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Konuşmaların ardından vatandaşlara fidan dağıtımı ve tesislerin temel atma töreni gerçekleştirildi.



YATIRIM HAKKINDA

Kızılca Göleti ve Sulama Tesisi ile bin 620 dekar tarım arazisi sulamaya açılacak. Baraj ve sulaması tamamlandığında 1 milyon 780 bin TL'lik yıllık gelir artışı sağlanması bekleniyor.

(İsa Akar-Adem Akalan / İHA)