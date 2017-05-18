Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi Göç Komisyonu Başkan Vekili İsabel Santos ve üyeleri, Kahramanmaraş Konteyner Kenti ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Santos, 'Bu insanların hayatlarından hepimiz mesulüz' dedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi Göç Komisyonu Başkan Vekili İsabel Santos ve üyeleri, Kahramanmaraş Konteyner Kenti ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Santos, "Bu insanların hayatlarından hepimiz mesulüz" dedi.

15 kişilik AGİT heyeti, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehüyük Mahallesi içerisinde 375 dönümlük alana inşa edilen, yaklaşık 24 bin Suriyeli ve Iraklı Telafer Türkmenlerinin yaşadığı Kahramanmaraş Konteyner Kenti ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Mehmet Türköz ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan AGİT üyeleri, Kahramanmaraş AFAD Müdürü Zafer Özcan'dan brifing aldı.

Ardından AGİT üyeleri kampı gezerek, sosyal tesislerde ve okullarda incelemelerde bulunarak, not aldı.

İncelemeler sonrası konuşan AGİT Parlamenter Asamblesi Göç Komisyonu Başkan Vekili İsabel Santos, "AGİT heyeti olarak bir rapor hazırlayacağız. Bu raporumuz tavsiyelerden oluşan bir rapor olacak ve AGİT'in üyesi olan 57 üye ülkeye bu rapor ulaştırılacak. Çeşitli ülkelerde kampları ziyaret ettik. İtalya'da, Fransa'da, Yunanistan'da ve şu anda da Türkiye'deki kampları ziyarete geldik. Diğer ülkelerdeki de çeşitli kampları da inceledik. Tüm ülkelerdeki gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerin amacı ülkelerdeki deneyimlerden ders çıkarmak. Bu neticede savaştan kaçan, zulümden kaçan insanları nasıl ev sahipliği yapılacağına dair modelleri tespit etmek ve bunlardan bir tecrübe birikimi oluşturabilmektir. Bu çerçevede ne olup bittiğine dair incelemeler yaptık. Bunlara dair de tavsiyeler hazırlayacağız. Geleceğe yönelik yararlı olduğunu düşündüğümüz bu tavsiyelerden bir rapor hazırlayacağız. Bu raporu da üye ülkelere ulaştıracağız. Bu sorun bir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceği bir sorun değil. Biz ancak bu sorunu birlikte olabilirsek, dayanışma içerisinde olabilirsek ve bu sorunlara hep birlikte cevap üretebilirsek bunları üstesinden gelebiliriz. Ancak sorumluluğu paylaşırsak üstesinden gelebiliriz. Bunlar hepimizin sorumluluğu altında, bunların sorumluluğundan hepimiz mesulüz" dedi.

(Çağrı Solak/İHA)