03.02.2017 18:52 Bu illerde yaşayanlar bu tarihte elektriksiz kalabilirsiniz

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 6 Şubat 2017 tarihinde bakım çalışmaları kapsamında 3 ilde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 6 Şubat 2017 tarihinde bakım çalışmaları kapsamında 3 ilde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 6 Şubat 2017 tarihinde "planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları" kapsamında elektrik enerjisi verilemeyecek olan bölgeler ve kesinti saatlerine ilişkin listeyi yayımladı. Buna göre kesinti yaşanacak bölgeler ve kesinti saatleri şöyle:

Ankara

"Ankara ili Çankaya ilçesine 09.00-11.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Meşrutiyet Mahallesi Atatürk - Karanfil -sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Gölbaşı ilçesine 12.00-14.00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle İncek Mahallesi İncibağ sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Polatlı ilçesine 10.00-17.00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle Beylikköprü Mahallesi Beylik sokak/sokaklarına, Ömerler Mahallesi Kıran Harmanı Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Yenimahalle ilçesine 10.00-12.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Yakacık Mahallesi 3879 - 3711 - 3703/2 - 1487 - 3576 - 3573 - 3572 - 3577 - 3710 - 3706 - 3707 - 3709 - 3703 - 3705 - 3708 - 3567 sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.



Kastamonu

Kastamonu ili Merkez ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Eymir köyü Mahallesi, Baltacı Kuyucağı köyü Kuyucak Mahallesi, Aşağı Ören Mahallesi, Yanık Mahallesi, Kaypı Mahallesi, Akpınar Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Kastamonu ili Merkez ilçesine 09.00-10.30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Bucak Merkez Mahallesi 36. sokak/sokaklarına, Candaroğulları Mahallesi 57.Alay-Bal-Şehit Piyade Er Yüksel Yılmaz - Şehit Piyade Er Orhan Cengiz Karaçam - Şehit Hayrettin Taşdelen - Piyade - Şehit Piyade Er Ersin Yener - Alparslan Türkeş - Şehit Serkan Meşe - Şehit Murat Güler - Şehit Satı Yanaşoğlu - Şehit Piyade Komando Er Muharrem Demirtaş - Şehit İdris Hınık- Emek - Şehit Piyade Jandarma Er Selahattin Tokat sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.



Zonguldak

Zonguldak ili Alaplı ilçesine 10.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Tepeköy Mahallesi Genç Osman - Orhan Gazi - Bahar sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Alaplı ilçesine 10.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yeni Siteler Mahallesi Site-Cami - Zambak - Aydınlık - İstiklal - İncivez'e enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Yeni Mahallesi Girgin - Kiraz - Hanımeli - Tetik - Mimar Sinan - Yaren - Uzaldı - Kahyaoğlu - Erenler - Atatürk - Güneş Müftüoğlu - Sokak/Sokaklarına Pehlivanlar Mahallesi Oran - Tekin - Nazlı - Billur - Deniz - Pehlivanoğlu - Çakıl - Ece - Kumru - Yaman - Poyraz - Mısra - Hisar - Muzaffer Çelik - Fikirtepe - Bilgin - Yakıcı - Koçcuk - İstiklal - Hüseyin Çakır - Saray - Güneş Müftüoğlu - Ömer Kalaycı - Yadigar - Mustafa sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 08.30-10.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Gemiciler Mahallesi Sahil yolu - Yayla - Balkan - Söğütlü- Demirciler - Gazi - Alagözler - Arslanlar - Saban Dere - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 10:40 - 12:40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yeni Mahallesi Uzaldı sokak/sokaklarına, İstasyon Mahallesi Gazi - Ay - Efes - Çamlık - İstasyon - Çimen - Yaşar Doğu- Kenan Aydın - Fatih sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 13.40-15.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yeni Mahallesi Güllü - Çavdar - Serhat- Günebakan - Bahar - Gonca - Hanımeli - Uzaldı - Cihan - Metin sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 15.40-17.40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yeni Mahallesi Mühürlü - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 08.30-10.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci Bucak Durupınar köyü Merkez Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 10.40-12.40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci Bucak Durupınar köyü Tırkızlar Mahallesi Kınıklar Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 13.30-15.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci Bucak Durupınar Köyü Güneyler Mahallesi Hamitler Mahallesi Kınıklar Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 15.40-17.40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci Bucak Aksu köyü Hatlar Mahallesi Şıhlar Mahallesi Güney Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Ereğli ilçesine 10.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Kepez Mahallesi Ali Paşa - Mahmut Paşa - 2 Nolu Çetin Emeç - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Ereğli ilçesine 10.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle İmranlar Köyü Merkez Mahallesi Tantanlar Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Merkez ilçesine 09.00-10.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Elvan pazarcık Köyü Cumhuriyet Mahallesi lale - Dilaver - Ankara - Depo - Cevizli - Ata - On Temmuz Mahallesi Ayyıldız - Sokak/Sokaklarına Kara Elmas Mahallesi Gazi Mustafa Kemal - Alsancak - Uslu - sokak/sokaklarına Ardınç - Elvan - Kahyaoğlu - Bedri Güneri - Karamanya - Hulusi Erman - Giresun -Elma - Boz - Şehit Ekrem Tüysüz - Ali Soydaş - Yeşildağ - Sis dağı - Çoşkun - Şehit Ahmet Güntepe - Kemerbaca sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Merkez ilçesine 10:30 - 11:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Kilimli Bucak Kilimli Köyü Yeşil Mahallesi Komiser Sadi Bey - Doğan - Deniz - Kapuz - Akşemsettin - Şehit ayhan sütcü - Asfalt Tesisleri - Sazlık - Yakamoz - Tersane Üstü - Turgut Reis - Zeybek - Uzunkum - Gölbaşı - Esentepe - Dr. Cevdet Müftüoğlu - Çapa - Karauşak - Sokak/Sokaklarına Yeni Mahallesi Bağlık - Toki Evleri Küme Sk - Pilot Mehmet - Yurt - Harman - Efe - Ahmet Recep Bey - İlim - Zeybek - Mustafa Tamer - Maden sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Merkez ilçesine 11.45-12.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Terakki Mahallesi Milli Egemenlik - Sokak/Sokaklarına İncivez Mahallesi Sarmaşık - Çaybaşı - Üniversite - Sokak/Sokaklarına Bahçelievler Mahallesi Fatih - Özer Paşa - Işık Yönder - Gül - Mehmetçik - Sarmaşık - Madenciler - Gelincik - Funda - Ergenekon - Sendika - Açelya - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Merkez ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Mithatpaşa Mahallesi Şinasi - İsmet Paşa - Sağlık - İstiklal - Tulumba - Namık Kemal sokak/sokaklarına, Meşrutiyet Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir."

(Uğur Kan Yüksek /İHA)

