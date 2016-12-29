29.12.2016 23:30 Bu illerde okullar tatil edildi

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada 30 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Ankara Valiliği yaptığı açıklamada 30 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Yurdun büyük bölümünde etkisini arttıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle birçok il ve ilçede okulların yarın ( 30 Aralık 2016) tarihinde eğitime ara verilecek. İşte okulların tatil olduğu iller



BİLECİK'TE OKULLAR TATİL

Bilecik'te ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle merkez ilçe ve bağlı köylerde önlem amaçlı olarak eğitime 30 Aralık Cuma günü, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu görevlisi engelliler ile hamile kadınların da yarın için izinli sayılacağı ifadesine yer verildi.



KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL

Konya il merkezi ve bazı ilçelerde okullar kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık Cuma günü tatil edildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce; devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde 30 Aralık 2016 Cuma günü (Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 30 Aralık 2016 Cuma günü hamileler ve engelliler, (harp malulü ve gazilerden yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) özel kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır" denildi.

Öte yandan, Akşehir, Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde de okullar 30 Aralık Cuma günü tatil edildi.



ÇANKIRI'DA YARIN OKULLAR TATİL

Çankırı'da olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Çankırı Valiliği, yaptığı açıklamada etkili olan kar yağışının ulaşımı zorlaştırdığını ifade ederek, öğrencilerin okullara ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle okulların bugün tatil edildiği hatırlatılan açıklamada, kent genelindeki ilkokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiği açıklandı.



KÜTAHYA'DA YARIN OKULLAR TATİL

Kütahya kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın (Cuma) tatil edildi.

Kütahya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi



KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL

Kocaeli'de etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle yarın itibariyle anaokulları, ilk, orta ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ile birlikte, düşük sıcaklıkların araç trafiğinde ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuzluğa ve mağduriyete yer vermemek amacı ile il genelinde; anaokulları, ilk, orta ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.



BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL

Bolu'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar 1 gün tatil edildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanılabilecek sıkıntılara dayalı olarak Bolu İl Merkezi ve bağlı köylerdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.



ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL

Eskişehir merkezde kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün daha ara verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe günü il genelinde eğitim-öğretime ara verilirken, buzlanma ve trafikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için cuma günü de il merkezindeki okullar tatil edildi. Konuyla ilgili Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sayfasından yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleşen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanmanın, trafikte yol açabileceği riskler ve meteorolojik tahminler neticesinde, 30 Aralık Cuma günü Eskişehir il merkezinde eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.



MERSİN'DE YARIN OKULLAR TATİL

Mersin Valiliği, kentte dün akşam saatlerinden bugün öğle saatlerine kadar etkili olan çok şiddetli yağmurun, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu gece yarısından itibaren yeniden başlayacağını bildirerek, Mersin merkez ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde, eğitime yarın da ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Aralık 2016 saat 00.01'den itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağış uyarısına istinaden mağduriyetlerin ve üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde 30 Aralık 2016 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı bildirildi.

Mersin Üniversitesi'nde eğitime iki gün ara verildi

Mersin'de dün geceden itibaren etkili olan çok kuvvetli sağanak yağış hayatı felç ederken, ilkokul ve ortaöğretim okullarında eğitime 1 gün ara verilirken, Mersin Üniversitesi'nde ise eğitime 2 gün ara verildi.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 29 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle üniversitemiz senatosunca alınan 29 Aralık 2016 tarihli karara göre üniversitemizde eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.



ISPARTA'DA YARIN OKULLAR TATİL

Isparta'da etkili olan kar yağışı sebebiyle il genelinde tüm okullarda ve Süleyman Demirel Üniversitesinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.

Isparta'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Isparta Belediyesi, kent merkezinde Acil Eylem Planı çerçevesinde 62 iş makinesi ve 163 personelle karla mücadele çalışması yaptı. Belediye, meteorolojik uyarının ardından şehrin kilit noktalarında hazır beklettiği iş makinesi ve personelle birlikte ana yollarda kar küreme çalışmalarına başladı. Akşamdan itibaren öncelikle hastane ile okul önleri ve ana arterlerde çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri gün boyunca da kaldırımlarda çalışmalarını devam ettirdi.

44 mahallede karla mücadele ediliyor

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, meteorolojik uyarılar karşısında belediye olarak alarm durumuna geçtiklerini ve yağışla birlikte 44 mahallede karla mücadele çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Çalışmaların Acil Eylem Planı çerçevesinde planlı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Günaydın, tüm ana arterlerin açık tutulduğunu, kaldırımlarda biriken karların temizliklerinin de gün boyu devam ettiğini belirtti.



ÇANAKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL

Çanakkale'nin 3 ilçesinde okullar Cuma günü tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale'nin 3 ilçesinde 30 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Kar yağışının devam ettiği Ayvacık, Çan ve Yenice ilçelerinde, Cuma günü de eğitime ara verildi.



NEVŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL

Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği öğrenildi.

Okulların yarın tatil edildiği Nevşehir'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cuma ve Cumartesi günü yoğun kar yağışının etkili olmasının beklendiği öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 ve eksi 6 arasında değişmesinin tahmin edildiğini bildiren yetkililer, don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.



MANİSA'DA YARIN OKULLAR TATİL

Manisa Valiliği tarafından cuma günü kar nedeniyle bazı yerleşim birimlerindeki okulların tatil edildiği açıklandı. Demirci ilçesindeki tüm okulların tatil edildiği açıklanırken, Saruhanlı, Gölmarmara ve Körübaşı'ndaki tüm okullarda eğitimin devam edeceği bildirildi.

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Cuma günü okulların tatil edildiği ilçeler ve bölgeleri şöyle:

Demirci'deki bütün okullarda eğitim öğretime ara verildi.



UŞAK'TA OKULLAR TATİL

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre "Taşıma Merkezi Okullarda" eğitime bir gün ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde; "Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İl genelinde ilçeler dâhil temel eğitim (Taşıma Merkezi Okullar), özel eğitim ve ortaöğretim kapsamında taşımalı olarak erişim sağlanan öğrencilere ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarının 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmesi kararı alınmıştır. Bunların dışında kalan yerleşim yerlerindeki okullarımızda Eğitim Öğretimin devam etmesine karar verilmiştir" denildi.



SAKARYA'DA OKULLAR YARIN TATİL

Sakarya'da taşımalı sistemle eğitime bir gün kar tatili arası verildi.

Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Sakarya Valiliği, tedbir amaçlı il genelinde taşımalı sistemle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden kar yağışı nedeniyle Sakarya Valiliği, 30 Aralık Cuma günü tedbir amaçlı il genelindeki tüm okulları tatil ettiğini duyurdu.



BALIKESİR'DE YARIN OKULLAR TATİL

Dursunbey'de eğitime bir gün daha ara verildi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.

Dursunbey'de dün başlayan kar yağışı bu gün de aralıksız devam etti. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, kırsal mahallelerde kar kalınlığı 60 santimi buldu. Bazı otomobiller yollarda gitmekte zorlanırken, yardımlarına diğer sürücüler koştu. Kar lastiği kullanmayan bir otomobilin sürücüsü kaza yapmaktan kurtulamadı.

Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı Dursunbey merkezinde çocuklar büyük sevinç yaşadı. Okulların dün tatil edilmesinin ardından karın tadını doyasıya çıkaran çocuklar, kardan adam yapmayı da ihmal etmedi. Gece saatlerinde de etkili olması beklenen kar yağışı sebebi ile Dursunbey Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada 30 Aralık Cuma günü de okulların tatil edildiği bildirildi.



