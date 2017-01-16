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Bu ilde domuz gribi şüphesi
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Bu ilde domuz gribi şüphesi

Manisa'nın Salihli ilçesinde yüksek ateş şikayeti ile hastaneye giden genç, domuz gribi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yüksek ateş şikayeti ile hastaneye giden genç, domuz gribi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Kocaçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Emre D. (19) yüksek ateş şikayeti ile Salihli Devlet Hastanesi Acil Servisine gitti. Doktorlar, genci H1N1 virüsü (domuz gribi) şüphesiyle tedavi altına aldı. Emre D.'nin Salihli Devlet Hastanesi Kazım-Gürcü Dinçkan Acil Servisinde tedavisi sürerken, hastanede sağlık çalışanları ile acil servise tedavi için gelen hastalar ise tedbir amaçlı maske taktı.
(Behzat Akcan /İHA)
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