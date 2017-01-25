Bu ilçelerde deprem alarmı! Bakan bir bir sıraladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Habertürk TV'de Aysun Torun'un sorularını yanıtladı. Deprem ile ilgili olarak çarpıcı mesajlar verdi.

"Türkiye topraklarının yüzde 42'si deprem riski altındadır.' diyen Özhaseki, şunları söyledi:

1999 sonrası yapılan binaların biraz sağlam olduğunu kabul ediyoruz. 1999'da yönetmelik değişikliği var. Yeni binalar biraz sağlam. 5 milyon civarında.

Özellikle en büyük risk İstanbul'da. 4 Fay kırığı var. Dördününde zamanı dolmuş.

1999 öncesi 15 milyon stok var. Bunların en az yarısı riskli. Yani 6-7 miyon binanın yenilenmesi, sağlam hale gelmesi gerekli. Özellikle en büyük risk İstanbul'da. 4 Fay kırığı var. Dördününde zamanı dolmuş. Fay kırıklarının hepsi her an patlayabilir. Bilim adamlarının görüşü şu 2030'a kadar İstanbul'da büyük ihtimalle deprem olur. 2050 diyenler azınlıkta. Büyük çoğunluğu 2030'u işaret ediyor. Deprem kesin. 7 ile 7.5 arasında şiddeti olacak"

NERELER ÇOK RİSKLİ?

"Deniz kenarları. Kartal'dan başlayarak Beykoz'a doğru, Sarıyer'den başlayarak Avcılar'a ve Büyükçekmece'ye doğru, özellikle birkaç katın üzerinde olanlar riskli gözüküyor. 1999'dan önce yapılanlar. Bunun için çok hızlı olarak kentsel dönüşümün uygulanması lazım. Bunu yapacak olanlar belediyeler. Projelerini getiren belediyelere yardımlarımız oluyor. Bazı belediye başkanı arkadaşlarımız hiç aldırış etmiyor. Vatandaşlarımızın üzerine düşen görev; binalarının ölçümünü yaptırmak. Belediye başkanı arkadaşlar vatandaşlarımızı zorlasınlar. Projeleri bize getirsinler."